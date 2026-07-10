Con gái David Beckham ở tuổi 15

Harper Beckham đón sinh nhật hôm 10/7. Con gái huyền thoại làng túc cầu Anh ngày càng ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15

Hôm 10/7, Victoria gây chú ý khi đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật con gái Harper. Trên trang cá nhân với 33 triệu người theo dõi, bà xã David Beckham chia sẻ loạt ảnh con gái từ thời điểm còn là một nhóc tì cho tới khi bước vào tuổi vị thành niên.

"Mẹ không thể nào diễn tả hết được mình yêu con và trân quý con đến nhường nào, cũng như tự hào biết bao khi được làm mẹ của con. Chứng kiến con lớn lên và trở thành một thiếu nữ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mẹ", Victoria chú thích.

Nhà thiết kế thời trang chia sẻ thêm: "Con là một cô bé nhân hậu, dịu dàng, hài hước và xinh đẹp. Con là người bạn thân nhất của mẹ và mỗi ngày đều truyền cảm hứng cho mẹ. Mẹ yêu con nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả".

Harper ngày càng ra dáng thiếu nữ. Ảnh: IGNV.

Trong loạt ảnh đính kèm, Harper xuất hiện trong những khoảnh khắc ngộ nghĩnh khi còn là một em bé, cho tới hiện tại đã ra dáng thiếu nữ ở tuổi 15. Con gái huyền thoại bóng đá Anh được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Dưới bài đăng của Victoria, Harper để lại bình luận: "Con cũng yêu mẹ rất nhiều".

Harper Beckham sinh năm 2011, là con gái út của David và Victoria. Trên cô là 3 anh trai, Brooklyn, Romeo và Cruz. Theo chia sẻ từ gia đình, Harper đã sớm có niềm đam mê với thời trang và kinh doanh. Harper gần đây đang tất bật chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng, mang tên HIKU BY Harper.

“Harper đã tận mắt chứng kiến ​​mẹ mình thành công như thế nào trong thế giới làm đẹp. Và giống rất nhiều cô gái cùng tuổi, Harper đam mê mọi thứ liên quan đến thời trang, làm đẹp”, một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Vợ chồng Beckham bên các con. Ảnh: Victoria Beckham.

Người này cho biết thêm vợ chồng cựu danh thủ Anh rất ủng hộ, tự hào vì con gái. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, kế hoạch của Harper đang gặp trở ngại. Cụ thể, dù gia đình Beckham đã đăng ký bảo hộ tên thương hiệu “HIKU BY Harper” tại Anh từ tháng 10 năm ngoái, họ lại gặp vấn đề khi đăng ký tại Mỹ. Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ mới đây đưa ra thông báo từ chối ban đầu đối với đơn đăng ký thương hiệu “HIKU BY Harper”, vì cho rằng tên gọi này có thể gây nhầm lẫn với các thương hiệu khác đã tồn tại.