Tam Triều Dâng ở tuổi 28

Trên trang cá nhân, Tam Triều Dâng vừa đăng tải loạt ảnh mới nhân dịp sinh nhật tuổi 28. "Cảm ơn em vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình. Hãy luôn là mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình em nhé", diễn viên nhắn nhủ bản thân. Trong loạt ảnh, cô diện đầm họa tiết chấm bi, với điểm nhấn ở phần ngực cắt xẻ sâu.

Ở tuổi 28, Tam Triều Dâng được khen ngợi ngày càng nhuận sắc. Diễn viên Vì mẹ anh phán chia tay thời gian qua vẫn trung thành với phong cách nữ tính, gợi cảm. Người đẹp sinh năm 1998 chuộng các thiết kế cúp ngực hoặc váy ôm sát tôn đường cong cơ thể. Dù không có lợi thế chiều cao, vóc dáng thanh mảnh cùng cách phối đồ phù hợp vẫn giúp cô tạo được ấn tượng.

Thời trang dạo phố của Tam Triều Dâng khá linh hoạt. Váy cắt xẻ táo bạo tôn vẻ quyến rũ hay đầm ren công chúa giúp nữ diễn viên xuất hiện nữ tính, trẻ trung. Để tổng thể không bị nhàm chán, cô thường xuyên thay đổi kiểu tóc, hay kết hợp đa dạng phụ kiện từ nhẫn, vòng cổ, lắc tay cho đến những chiếc túi xách mini màu sắc sặc sỡ tạo điểm nhấn cho trang phục.

Tam Triều Dâng hiện là một trong những diễn viên hoạt động tích cực trên màn ảnh Việt, ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Thời gian qua, cô trở thành cái tên quen thuộc với khán giả sau loạt dự án như Bẫy tiền, Trùm Sò hay Vì mẹ anh phán chia tay...

Diễn xuất của nữ diễn viên cũng được nhận xét có sự tiến bộ so với những ngày đầu đi đóng phim, nhất là với Vì mẹ anh phán chia tay. Cô thuyết phục được khán giả với hình tượng nhân vật Thanh Tâm từ cô nữ sinh trong trẻo sang một người trưởng thành, giàu cảm xúc sau hàng loạt va chạm của cuộc sống. Kịch bản phim không mới mẻ, nhưng Tam Triều Dâng được khen ngợi khi có chemistry với bạn diễn Võ Điền Gia Huy.

Thành công của phim giúp Tam Triều Dâng và Gia Huy được "đẩy thuyền". Song, cô cũng vấp tranh cãi khi bị cho là "xào couple" sau khi phim khép lại. Người đẹp sau đó lên tiếng giải thích, cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Diễn viên chia sẻ việc được khán giả đón nhận và yêu mến ở những dự án phim hay sự kiện giải trí thời gian gần đây nằm ngoài dự tính của cô. Bản thân cô thấy vui, nhưng không quá choáng ngợp hay mất bình tĩnh.

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