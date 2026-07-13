Lý do Phạm Khánh Hưng bị chỉ trích

Phạm Khánh Hưng sau đó đã gỡ bỏ những video reaction, đồng thời đăng tải bài viết xin lỗi. Anh thừa nhận những lời nói của mình đã làm tổn thương đồng nghiệp và người hâm mộ. "Những ngày qua mình biết có rất nhiều người buồn và giận mình. Mình không muốn biện minh. Mình chỉ muốn nói một lời xin lỗi thật lòng nếu những điều mình nói đã làm ai đó tổn thương", ca sĩ sinh năm 1982 viết.