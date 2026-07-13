Lý do Phạm Khánh Hưng bị chỉ trích

Mới đây, Phạm Khánh Hưng thực hiện video reaction các màn trình diễn trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trong đó, nam ca sĩ đùa giỡn việc Trịnh Thăng Bình hát đớt, không rõ lời với nhận xét: "Bây giờ Bình đã trở lại làm người Việt Nam rồi, hết Hàn Quốc rồi". Hay tại phần thi của Mew Amazing, Phạm Khánh Hưng cho rằng nam nhạc sĩ cố tình bắt chước, làm lại hình ảnh của BB Trần ở mùa 1.
|
Video của Phạm Khánh Hưng nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh cãi trái chiều. Không ít luồng ý kiến cho rằng giọng ca Người ra đi vì đâu kém duyên khi mỉa mai khuyết điểm của đồng nghiệp hay có những lời nhận xét cảm tính, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng.
Phạm Khánh Hưng sau đó đã gỡ bỏ những video reaction, đồng thời đăng tải bài viết xin lỗi. Anh thừa nhận những lời nói của mình đã làm tổn thương đồng nghiệp và người hâm mộ. "Những ngày qua mình biết có rất nhiều người buồn và giận mình. Mình không muốn biện minh. Mình chỉ muốn nói một lời xin lỗi thật lòng nếu những điều mình nói đã làm ai đó tổn thương", ca sĩ sinh năm 1982 viết.
Song, bài đăng của Phạm Khánh Hưng vẫn chưa thể xoa dịu được dư luận. Bên dưới bài viết, một số khán giả cho rằng anh chưa đưa ra lời xin lỗi chân thành khi chỉ nói chung chung mà không hề đề cập đến Trịnh Thăng Bình và Mew Amazing. Một luồng ý kiến khác động viên nam ca sĩ, khuyên anh nên cẩn trọng khi phát ngôn, nhận xét về đồng nghiệp.
|
Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982, từng là gương mặt nổi bật của thị trường nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2000. Anh được biết đến với nhiều ca khúc đình đám như Vì sao thế, Người ra đi vì đâu, Đếm, Thật lòng xin lỗi em... Năm 2024, Phạm Khánh Hưng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên.
Khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, năm 2008, Phạm Khánh Hưng gặp biến cố tài chính và vỡ nợ. Năm 2009, anh gác lại sự nghiệp rồi sang Mỹ định cư. Trong một chương trình năm 2023, Phạm Khánh Hưng từng chia sẻ anh stress, suy nghĩ tiêu cực sau biến cố. Anh thừa nhận bản thân từng lao đầu vào những cuộc nhậu thâu đêm.
Trong thời gian gặp biến cố tài chính, nam ca sĩ từng kết hôn và có một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh kết thúc chóng vánh, con gái hiện sống cùng mẹ. Bản thân Phạm Khánh Hưng những năm qua tích cực nhận show ca hát, biểu diễn.
Khoảng cuối năm 2022, Phạm Khánh Hưng trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ về công việc cũng như những hoạt động đời thường, kết nối với khán giả. Nam ca sĩ còn tiết lộ vài năm qua đã phát nguyện ăn chay trường, cho biết sau nhiều lần vấp ngã đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Love, Queenie: Merle Oberon, Hollywood’s First South Asian Star của Mayukh Sen. Cuốn sách là câu chuyện về ngôi sao Merle Oberon phải che giấu thân thế châu Á cả đời tại Hollywood.Sau khi thành danh với nhiều bộ phim, như Thiên thần bóng tối (1935) hay Đồi gió hú (1939), Merle Oberon đã trở thành một cái tên đắt giá, góp mặt trong khoảng 40 bộ phim vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood.