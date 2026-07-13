Phạm Khánh Hưng xin lỗi

Sau khi vấp tranh cãi vì đoạn clip reaction màn trình diễn của các đồng nghiệp, nam ca sĩ sinh năm 1982 đã có động thái lên tiếng xin lỗi.

Trên trang cá nhân, Phạm Khánh Hưng vừa đăng tải đoạn clip mới, lên tiếng về việc react phần trình diễn của các anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Nam ca sĩ cho biết đã ẩn hết những clip gây tranh cãi này. Những ngày qua, anh chọn cách im lặng và dành thời gian đọc bình luận của khán giả để xem xét lại hành động của bản thân. Trong clip, Phạm Khánh Hưng thừa nhận những lời nói trong clip reaction của mình đã làm tổn thương các đồng nghiệp và người hâm mộ.

"Suốt hơn 20 năm đi hát, mình luôn trân trọng tình cảm của khán giả. Những ngày qua mình biết có rất nhiều người buồn và giận mình. Mình không muốn biện minh. Mình chỉ muốn nói một lời xin lỗi thật lòng nếu những điều mình nói đã làm ai đó tổn thương", Phạm Khánh Hưng viết.

Phạm Khánh Hưng vướng chỉ trích vì clip reaction Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ảnh: FBNV.

Anh chia sẻ thêm: "Cảm ơn mọi người đã góp ý để mình nhìn lại bản thân. Hy vọng sau video này, mình sẽ có cơ hội được đồng hành cùng mọi người bằng âm nhạc và những phản ứng chân thành hơn".

Trước đó, Phạm Khánh Hưng gây tranh cãi với đoạn clip reaction các tiết mục trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm nay. Ở phần trình diễn của Trịnh Thăng Bình, anh nhận xét: "Bây giờ Bình đã trở lại làm người Việt Nam rồi, hết Hàn Quốc rồi... Có một đoạn thời gian bị 'vong' Hàn Quốc dựa hay sao ấy". Hay ở phần trình diễn của Mew Amazing, Phạm Khánh Hưng nhận xét: "Tóc vàng, violin, trang phục đỏ đen... Hình này quá quen thuộc với Gai Con rồi, BB Trần đã sử dụng thành công, mà bây giờ bạn sử dụng lại... Này chắc là cố tình...".

Những lời nhận xét của Phạm Khánh Hưng khiến một bộ phận khán giả bức xúc, cho rằng nam ca sĩ thiếu tôn trọng đồng nghiệp và đưa ra nhận xét cảm tính, mang tính móc mỉa hoặc hạ bệ các anh tài mùa mới.

Phạm Khánh Hưng sinh năm 1982, từng là gương mặt được yêu thích của thị trường âm nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2000, với nhiều ca khúc đình đám như Vì sao thế, Người ra đi vì đâu, Đếm, Thật lòng xin lỗi em... Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên.