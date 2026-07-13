Phim có Tiểu Vy sắp rời rạp

"Ốc mượn hồn" sẽ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 16 tỷ đồng. Trong khi phim Việt duy nhất ra rạp trong tháng 7 là "Quỷ bắt hồn" có mở màn không quá ấn tượng.

Sau hơn 1 tháng ra rạp, Ốc mượn hồn hiện tại có lượng vé bán ra nhỏ giọt. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, doanh thu phim dừng lại ở ngưỡng 16 tỷ đồng .

Ốc mượn hồn có Tiểu Vy đóng chính thu 16 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Một dự án nội địa khác cũng ra mắt trong tháng 6 là Lầu chú Hỏa cũng đã giảm nhiệt sâu. Sau khoảng 4 tuần chiếu, tác phẩm đạt doanh thu 60 tỷ đồng . Con số này đã giúp nhà sản xuất có lãi vì đây vốn là dự án kinh phí thấp, theo ước tính chỉ khoảng 5- 10 tỷ đồng .

Ở diễn biến song song, đại diện duy nhất của điện ảnh Việt ra mắt trong tháng 7 là Quỷ bắt hồn có mở màn không quá ấn tượng. Phim vừa khép lại tuần chào sân với thành tích gần 18 tỷ đồng . Tác phẩm hiện xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp phòng vé, chỉ sau phim hoạt hình Minions & Quái vật.

Quỷ bắt hồn cũng là một dự án kinh phí thấp, theo dự đoán trong ngưỡng 10- 15 tỷ đồng . Dự án cũng không mất quá nhiều chi phí vào khâu truyền thông, phát hành nên theo ước tính chỉ cần thu khoảng 30 tỷ đồng đã có thể hòa vốn.

Tuy nhiên, sau các suất chiếu đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn Hải Bùi đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan tới kịch bản, diễn xuất. Yếu tố này có thể tác động tới tốc độ bán vé phim những ngày sắp tới.

Bộ phim có Quang Tuấn đóng chính thu gần 18 tỷ đồng mở màn. Ảnh: NSX.

Ngoài Minions & Quái vật, đối thủ mà Quỷ bắt hồn những ngày tới sẽ phải chạm mặt là The Odyssey. Bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan dự kiến sẽ làm bùng nổ phòng vé toàn cầu. Song thực tế tại Việt Nam, The Odyssey chưa chắc đã có thể trở thành thế lực dẫn đầu phòng vé. Nguyên nhân là bởi thời gian qua, khán giả Việt có xu hướng ưa chuộng phim nội địa hơn là các dự án quốc tế.