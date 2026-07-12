Tài tử bị phong sát

Lương Liệt Duy bị nghi ngờ bị đá khỏi đài TVB vì có hành vi trộm đồ tại buổi tiệc sinh nhật của bà trùm Lạc Di Linh.

Theo Sina, những ngày qua, câu chuyện hiếm có về việc mất cắp trong buổi tiệc sinh nhật của bà trùm Lạc Di Linh - Tổng giám đốc phụ trách quản lý và phát triển nghệ sĩ TVB - trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên truyền thông Hong Kong, Trung Quốc.

Cụ thể năm 2025, tại bữa tiệc sinh nhật của bà Lạc Di Linh, nơi hội tụ hàng trăm nghệ sĩ, nhân viên làm việc tại đài truyền hình TVB, một bó hoa được làm bằng thú bông labubu đã bị đánh cắp. Bà chủ của buổi tiệc không truy tìm theo camera mà giải quyết kín đáo, nhắn nhủ rằng ai đã có hành vi trộm đồ thì phải mau chóng trả lại. Cuối cùng, thủ phạm đã nhanh chóng tới gặp bà Lạc Di Linh để xin lỗi, bày tỏ sự hối hận, giải thích rằng hành động của bản thân xuất phát từ áp lực cá nhân.

Theo thông tin được lan truyền, danh tính nghệ sĩ này là một người "ngoài 40 tuổi", "từng đoạt giải thưởng của TVB", "đã kết hôn và có con", "những năm gần đây phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục". Từ những đặc điểm này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Lương Liệt Duy.

Đáng chú ý, từ năm 2025, Lương Liệt Duy chủ yếu hoạt động tại thị trường đại lục, tên của nam diễn viên không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ trên trang web của TVB. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Lương Liệt Duy bị đài TVB xóa sổ vì hành vi trộm cắp, nhân cách đáng lo ngại.

Chu Cát Bội tặng bó hoa labubu cho bà Lạc Di Linh. Lương Liệt Duy bị nghi ngờ có hành vi ăn cắp.

Thời điểm hiện tại, Lương Liệt Duy vẫn chưa lên tiếng về những tin tức tiêu cực trên dù bê bối này ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của anh. Bà Lạc Di Linh từ chối xác nhận người đã hành vi không chuẩn mực trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Tuy nhiên, một số người bạn của Lương Liệt Duy lên tiếng ủng hộ nam diễn viên, cho biết hợp đồng của anh và TVB đã kết thúc từ năm 2024. Việc nam diễn viên sang Trung Quốc đại lục hoạt động không liên quan tới scandal kể trên.

Lương Liệt Duy (48 tuổi) từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của TVB với vai trò diễn viên phụ như Nam nữ chọn nhà, Hắc kim phong bạo, Ẩm thực thần thám, Bát quái thần thám, Phi hổ, Thầy hay trò giỏi, Oan gia tương phùng, Bằng chứng thép, Sứ đồ hành giả... Nỗ lực đến năm 2012, anh đoạt giải Nam tân binh xuất sắc nhất TVB, cùng với mức thù lao xấp xỉ 15.000 HKD (hơn 50 triệu VND) mỗi tháng. Vì mức lương khá thấp so với mức sống ở Hong Kong và phải nuôi gia đình, Lương Liệt Duy từng làm thêm nhiều công việc khác nhau.

Lương Liệt Duy hiện tại 48 tuổi, phải rời Hong Kong sang Đại lục mưu sinh sau nhiều năm không thể bật lên thành nam chính TVB.

Hiện tại, nam diễn viên cùng 4 đồng nghiệp lập nhóm nhạc mang tên Give Me Five, thường livestream nhảy múa trên Douyin. Vì tất cả các thành viên đều thuộc lứa U50, nên được khán giả gọi là "boyband chú bác".