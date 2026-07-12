Brooklyn Beckham phớt lờ em gái

Brooklyn Beckham vắng mặt trong tiệc mừng sinh nhật tuổi 15 của em gái Harper, giữa lúc mâu thuẫn với gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Page Six, Harper tổ chức sinh nhật hôm 10/7 tại nhà hàng Italy Sant Ambroeus ở West Palm Beach, Florida. Bữa tiệc có sự góp mặt của vợ chồng David Beckham, cùng hai anh trai của Harper là Romeo và Cruz. Bạn gái của Romeo là Kim Turnbull cùng bạn gái của Cruz là Jackie Apostel cũng có mặt.

Cả gia đình Beckham có mặt trong tiệc sinh nhật của Harper, ngoại trừ vợ chồng Brooklyn. Ảnh: Backgrid.

Harper diện váy trắng trong buổi tiệc thân mật, trong khi Victoria mặc váy đen ôm sát. David Beckham phối áo phông trắng với áo khoác vest, còn Romeo và Cruz chọn trang phục đơn giản gồm áo phông và quần denim.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola không tham dự bữa tiệc sinh nhật của em gái. Cặp đôi cũng không có động thái chúc mừng sinh nhật em trên mạng xã hội.

Cách đây khoảng một tháng, Harper được cho là đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Brooklyn bằng cách đến nhà anh ở Beverly Hills, California. Con gái David Beckham xuất hiện trước cửa nhà Brooklyn mà không báo trước, rồi ngay sau đó phải rời đi vì không gặp được anh. Một nguồn tin xác nhận với Page Six rằng cả Brooklyn lẫn vợ anh, Nicola Peltz, đều không có mặt ở nhà vào thời điểm đó.

Vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả các buổi gặp gỡ gia đình. Ảnh: IGNV.

Sau đó, Brooklyn và Nicola gây xôn xao dư luận khi cho rằng nỗ lực hòa giải này chỉ là một màn dàn dựng cho mục đích truyền thông. Bằng chứng được cho là các tay săn ảnh đã có mặt sẵn tại khu vực nhà Brooklyn tại thời điểm Harper ghé thăm.

Sau nhiều lời đồn đoán, Brooklyn và Nicola công khai bất hòa với gia đình từ đầu năm nay. Con trai cả của huyền thoại bóng đá Anh công khai bức tâm thư dài trên mạng xã hội, chỉ trích bố mẹ và cáo buộc họ tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa anh và vợ.

Brooklyn cũng khẳng định không muốn hàn gắn với gia đình. Kể từ đó, anh liên tục vắng mặt trong các buổi đoàn tụ và sự kiện quan trọng của gia đình.