Á hậu, 'bà trùm vương miện' Hoàng Thị Thanh Nga mới bị bắt là ai?

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là "bà trùm vương miện" khi tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp, ngoài ra còn tham gia một số hoạt động giải trí.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12/7/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “buôn lậu”, trong đó có Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng nằm trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng . Thông tin lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, khi thời gian qua, cái tên Hoàng Thị Thanh Nga xuất hiện trong nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực showbiz, giải trí.

"Bà trùm vương miện"

Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu kim cương hoạt động với phương thức kín đáo, tinh vi. Thông qua mạng xã hội, Hoàng Thị Thanh Nga cùng nhóm đối tượng đã liên hệ đặt mua kim cương từ đầu mối Ấn Độ, vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi chào bán cho các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường. Kim cương được cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để đưa qua các sân bay mà không khai báo hải quan.

Toàn bộ quá trình giao dịch, thanh toán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao, cài chế độ tự xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”. Các thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền và thu hồi tang vật.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến trong giới doanh nhân và các cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ doanh nhân.

Sinh năm 1980, Hoàng Thị Thanh Nga từng tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài Công ty TNHH Ngọc Châu Âu, Hoàng Thị Thanh Nga còn là người đại diện theo pháp luật của một số doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư NCA, hay Công ty TNHH Nga Luxury. Công ty TNHH Nga Luxury, tiền thân là Công ty TNHH Charmié Việt Nam (đến tháng 4/2024 đã đổi tên thành Công ty TNHH Sâm Yến Pona, đồng thời chuyển người đại diện theo pháp luật).

Hoàng Thị Thanh Nga (mặc áo màu đen hoa vàng) bị khởi tố hôm 12/7.

Hoàng Thị Thanh Nga không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh trang sức mà còn ở giới sắc đẹp. Những năm qua, doanh nhân này cùng thương hiệu Ngọc Châu Âu đồng hành với một số cuộc thi sắc đẹp trong vai trò nhà tài trợ trang sức hoặc đơn vị chế tác vương miện. Cũng vì vậy, Hoàng Thị Thanh Nga được người trong giới gọi là "bà trùm vương miện".

Ngọc Châu Âu từng đóng vai trò nhà tài trợ tại một số cuộc thi như Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021, Miss World Vietnam 2022, Miss Elegance 2022, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Beauty & Charm 2022, Miss Grand Vietnam 2023 và Miss Cosmo Vietnam 2023. Trong đó, thương hiệu trực tiếp chế tác vương miện cho Miss Cosmo Vietnam 2023. Gần đây nhất, Ngọc Châu Âu đồng hành cùng Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Doanh nghiệp cũng hợp tác quảng bá với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trên fanpage hiện vẫn đăng tải nhiều hình ảnh quảng cáo của Hoa hậu Ngọc Châu, Thanh Thủy, Xuân Hạnh, Lê Hoàng Phương, Mai Phương, diễn viên Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, MC Hoàng Oanh hay ca sĩ Võ Hạ Trâm…

Á hậu 1 của Mrs Universe 2022

Ngoài việc xuất hiện với vai trò nhà tài trợ, Hoàng Thị Thanh Nga còn trực tiếp tham gia các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Năm 2022, doanh nhân được cấp phép đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs Universe 2022 (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ).

Trong đêm chung kết tổ chức tại Bulgaria, nữ doanh nhân giành giải Á hậu 1, bên cạnh một giải thưởng phụ. Sau cuộc thi, bà chủ Ngọc Châu Âu tiếp tục xuất hiện với vai trò giám khảo, cố vấn trang sức và khách mời tại các sự kiện, cuộc thi nhan sắc trong nước. Sự xuất hiện liên tục của Hoàng Thị Thanh Nga tại các hoạt động showbiz từng khiến dân mạng bàn tán.

Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân chia sẻ nhiều hình ảnh tham gia các sự kiện, hoạt động của doanh nghiệp cũng như những khoảnh khắc làm việc cùng các hoa hậu và nghệ sĩ. Trang cá nhân của Hoàng Thị Thanh Nga hiện có hơn 140.000 người theo dõi.

Hoàng Thị Thanh Nga cũng vướng phải một số ồn ào với một số phát ngôn, chia sẻ trên mạng xã hội, được cho là "chiêu trò" khi tham gia vào một số drama đấu tố qua lại về chủ đề trang sức. Ngoài ra, doanh nhân thi thoảng còn thực hiện các buổi livestream giao lưu, chia sẻ về quá trình làm việc với những nghệ sĩ trong showbiz.

Bà chủ Ngọc Châu Âu tham gia nhiều sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV.

Trước khi bị bắt vì liên quan tới đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Hoàng Thị Thanh Nga vẫn đều đặn tham dự họp báo, lễ ra mắt dự án và sự kiện của làng giải trí. Gần đây nhất, bà chủ Ngọc Châu Âu còn xuất hiện tại họp báo cuộc thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026.

Ngoài ra, Hoàng Thị Thanh Nga cũng đảm nhận một vai khách mời trong bộ phim Mesdames Thanh Sắc do Thanh Hằng sản xuất kiêm đóng chính.

Trong phim, Hoàng Thị Thanh Nga vào vai một trong các nữ doanh nhân tới chiêm ngưỡng và mua trang sức tại vũ trường Kim Đô, nơi diễn ra nhiều hoạt động ngầm phi pháp, trong đó có việc buôn lậu kim cương, hột soàn xuyên biên giới.

Trước thời điểm Hoàng Thị Thanh Nga bị bắt, thương hiệu Ngọc Châu Âu từng thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống cửa hàng trong khoảng thời gian từ 11/7 đến 24/7. Theo thông báo, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đồng thời công ty cần thêm thời gian để rà soát, hoàn thiện hệ thống vận hành trước khi hoạt động trở lại.