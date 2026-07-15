Jennifer Phạm cùng chồng con đến châu Âu

Vợ chồng Jennifer Phạm đưa các con đi du lịch, trải nghiệm ở nhiều quốc gia tại châu Âu.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm đăng tải bộ ảnh bên chồng và các con trong chuyến du lịch ở châu Âu. Các thành viên diện trang phục thoải mái, năng động, lưu lại những kỷ niệm ở các địa danh nổi tiếng tại một số thành phố ở Đức.

"Thêm một chuyến đi, thêm thật nhiều khoảnh khắc. Mỗi nơi đi qua đều để lại những điều đáng nhớ", cô chia sẻ.

Vợ chồng Jennifer Phạm và các con du lịch châu Âu. Ảnh: FBNV.

Vợ chồng Jennifer Phạm còn đưa các con đi trải nghiệm hái dâu ở một nông trại lớn tại Đức. Na, con gái cả của Jennifer Phạm có chiều cao nổi bật, khuôn mặt xinh xắn. Cô bé được nhận xét có nhiều nét giống mẹ về ngoại hình.

Trong chuyến đi chơi, Jennifer Phạm diện áo sơ mi màu xanh kết hợp quần short. Cô mang theo túi xách YSL và đi sandals để thuận tiện khi di chuyển. Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hình thể cân đối, da đẹp và phong thái rạng rỡ.

Ngoài công việc, hoa hậu chăm chơi thể thao, chú trọng skincare, chăm chút vẻ ngoài. Trong một bài phỏng vấn, Jennifer Phạm cho biết hôn nhân hạnh phúc cũng là liều thuốc bổ về tinh thần, giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực làm việc.

Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hình thể cân đối.

Sinh năm 1985, Jennifer Phạm từng đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2005. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, cô tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân Đức Hải. Hiện tại, cặp đôi có 3 con chung và xây dựng cuộc sống gia đình kín tiếng, viên mãn. Những năm gần đây, Jennifer Phạm hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm và công việc kinh doanh.

Đầu tháng 8/2025, nhân dịp sinh nhật chồng, Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự ngọt ngào dành cho doanh nhân Đức Hải. Người đẹp gọi nửa kia là “anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường”, đồng thời ví cả hai như những người đồng đội cùng nhau chèo lái “con thuyền hôn nhân” vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.