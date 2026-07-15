Xuân Mai 'Con cò bé bé' tái xuất sau hơn 24 năm

Ngôi sao nhí một thời gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc bên Xuân Nghi. Cả hai lần đầu có sản phẩm chung sau hơn hai thập kỷ.

Trên trang cá nhân, Xuân Mai chia sẻ loạt khoảnh khắc bên Xuân Nghi. Cả hai cùng đi cà phê, vui vẻ tạo dáng bên nhau. Xuân Mai cho biết cô và Xuân Nghi lần đầu hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc sau hơn hai thập kỷ.

"Sau rất nhiều năm, Mai và Xuân Nghi cuối cùng cũng có dịp được cùng nhau thực hiện một dự án thật đặc biệt. Có những hành trình phải đi thật xa, để rồi một ngày đủ can đảm quay trở về. Đây không chỉ là một bài hát, mà là một cột mốc rất đặc biệt trong hành trình của Mai. Cảm ơn Xuân Nghi vì đã cùng Mai tạo nên một kỷ niệm thật đẹp", cô chia sẻ.

Không lâu sau đó, Xuân Nghi cũng đăng tải clip, ghi lại hình ảnh thân thiết bên Xuân Mai. Cả hai gửi lời chào tới khán giả và hy vọng sản phẩm mới sẽ nhận được đón đợi từ phía người hâm mộ.

Xuân Nghi, Xuân Mai lần đầu có sản phẩm âm nhạc chung sau nhiều năm. Ảnh: FBNV.

Xuân Nghi kể sau nhiều năm không liên lạc, cô là người chủ động nhắn tin cho Xuân Mai qua mạng xã hội để mời tham gia dự án. Sau thời gian cân nhắc, Xuân Mai đã đồng ý thực hiện và ở lại nhà Xuân Nghi để cả hai có thêm thời gian trò chuyện, chỉnh sửa ca từ và hoàn thiện bài hát.

"Dù mỗi người đều có cuộc sống và hành trình riêng, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu khi cùng trải qua quãng thời gian tạm rời xa ánh đèn sân khấu để chữa lành và nhìn lại chính mình. Đây không chỉ là quá trình làm nhạc mà còn là dịp để cả hai chúng tôi cùng trở về những ký ức tuổi thơ và kết nối lại sau nhiều năm", Xuân Nghi chia sẻ.

Xuân Nghi sinh năm 1994 phát hành lần lượt 4 album trước khi đi du học gồm Tiếng hát thiên thần nhỏ (2005), Những câu chuyện trong ngôi nhà mẫu giáo (2006), Xuân Nghi và những người bạn (2007) và Cả nhà cùng xem (2008). Năm 2010, Xuân Nghi quyết định sang nước ngoài du học. Cô theo học ngành Music industry and marketing tại Đại học Nam California.

Xuân Nghi được chú ý ở Chị đẹp đạp gió 2024. Ngoài ngoại hình sáng sân khấu, thần thái tốt, nữ ca sĩ được đánh giá cao ở khả năng hát, nhảy tốt lại có tư duy âm nhạc phù hợp xu hướng, biết sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Xuân Mai sinh năm 1995, là giọng ca nhí nổi tiếng ở thập niên 1990. Năm 2 tuổi, cô đã đi biểu diễn và phát hành album đầu tay Con cò bé bé. Xuân Mai trở thành hiện tượng, thậm chí truyền thông gọi cô là thần đồng âm nhạc.

Xuân Mai tới Mỹ từ năm 7 tuổi vì muốn tập trung cho việc học. Năm 2009, cô có ý định trở lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp ca hát một lần nữa. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thể thực hiện bởi ca sĩ nhí vướng lịch học. Kể từ đó, giọng ca sinh năm 1995 dành hầu hết thời gian cho việc học và gia đình.

Những năm qua, giọng ca Con cò bé bé có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và 3 con. Cô kết hôn năm 2016 và sinh 3 con trong 3 năm liên tiếp.