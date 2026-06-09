Đức Thịnh, Thanh Thúy ra sao sau khi phim lỗ hàng chục tỷ

"Trùm Sò" khiến vợ chồng đạo diễn đối diện khoản thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Những ngày qua, cuộc sống của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm.

Trùm Sò vừa rời rạp với doanh thu 17,5 tỷ đồng , theo thống kê từ Box Office Vietnam. Sau khi trừ thuế, khoản ăn chia với nhà rạp, đơn vị phát hành, phía Đức Thịnh, Thanh Thúy theo ước tính có thể dắt túi khoảng 7 tỷ đồng .

Đức Thịnh, Thanh Thúy dành thời gian bên hai con sau khi kết thúc lịch trình với bộ phim. Ảnh: FBNV.

Trước đó, đạo diễn từng tiết lộ Trùm Sò phải thu 80 tỷ mới có lãi, đồng nghĩa với việc kinh phí sản xuất và truyền thông, phát hành phim rơi vào khoảng 30 - 35 tỷ đồng . Làm một phép toán đơn giản, vợ chồng Đức Thịnh, Thanh Thúy đang đối diện khoản lỗ 23 - 28 tỷ. Đây là con số rất lớn với bất kỳ nhà làm phim Việt nào.

Những ngày qua, cuộc sống của vợ chồng đạo diễn Trùm Sò sau khi phim lỗ nặng trở thành đề tài được khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân, cặp đôi những ngày qua vẫn thể hiện trạng thái sống tích cực. Vợ chồng nghệ sĩ dành thời gian xả hơi sau chuỗi ngày miệt mài đi cinetour phim. Cả hai cùng các con du lịch, nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống.

Mới đây, gia đình Đức Thịnh check-in tại Đà Lạt. "Cha con cùng nghỉ hè", đạo diễn chú thích dí dỏm cho loạt ảnh. Đức Thịnh khoe nhiều khoảnh khắc chụp cùng bà xã Thanh Thúy và hai con trai. Gia đình bốn người vui vẻ, hạnh phúc, thường xuyên nở nụ cười trước ống kính.

Đạo diễn Trùm Sò bên hai con trai. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng để lại bình luận động viên vợ chồng Đức Thịnh sau khi phim mới thua lỗ. Họ cho rằng thành công hay thất bại là điều khó tránh khỏi trong lĩnh vực làm phim, đồng thời bày tỏ mong chờ nam đạo diễn sớm trở lại với dự án mới chất lượng hơn trong thời gian tới.

Trùm Sò lấy cảm hứng từ tuồng hài dân gian Ngao sò ốc hến. Phim ra mắt trong bối cảnh phòng vé cạnh tranh khốc liệt dịp 30/4. Trùm Sò hụt hơi ngay từ giai đoạn mới chiếu. Trước tình thế đó, vợ chồng Thanh Thúy, Đức Thịnh tích cực tổ chức cinetour để kích cầu mua vé.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Thúy kể có những ngày thở không ra hơi vì phải tới 7, 8 điểm rạp khác nhau để giao lưu, kết nối với khán giả. Quãng đường xa, di chuyển và phải hoạt động liên tục bào mòn sức lực của bà mẹ hai con.