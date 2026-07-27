Nữ người mẫu Thái Lan 30 tuổi qua đời

Theo tin từ Thaich8, thi thể người mẫu 30 tuổi Sukanya Thawichokkamthon được tìm thấy ở khu vực sông Khwae Noi ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan hôm 16/7.
Ban đầu, do không tìm thấy giấy tờ tùy thân hoặc bằng chứng nào để xác định danh tính người mất, các nhà chức trách Thái Lan đã công bố mô tả về ngoại hình, quần áo, kiểu tóc thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tìm kiếm người thân. Một ngày sau đó, một phụ nữ đến gặp các nhà chức trách và xác nhận đó là là em gái cô.
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Sukanya Thawichokkamthon qua đời ở tuổi 30. Ảnh: Jam Press/@sukanya.thawichokkamthon.
Tiếp đó, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết. Người chị gái đi cùng gia đình và đội ngũ y tế đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận hai người là chị em ruột.
Qua đó, danh tính người mẫu được xác định là Sukanya Thawichokkamthon, 30 tuổi.
Cơ quan điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Kết quả dự kiến có trong khoảng 5 ngày, sau đó gia đình cử hành lễ tang người mẫu, theo MGR Online.
Các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết không có dấu hiệu hành hung nào rõ ràng trên người nạn nhân. Trong khi đó, một gói nhỏ bột màu trắng đã được tìm thấy trong quần áo của cô.
Trước khi qua đời, Sukanya được nhìn thấy bắt một chiếc xe công nghệ đến cầu Somdet Phra Sangharaja Yannasangwon, tỉnh Kanchanaburi. Tài xế nói với cơ quan điều tra, khi xuống xe lúc đêm khuya, người mẫu này dường như cố tìm kiếm ai đó hoặc thứ gì đó.
Gia đình của Sunkanya nghi ngờ về nguyên nhân nữ người mẫu qua đời. Họ loại trừ khả năng cô có quyết định cực đoan bởi Sukanya Thawichokkamthon được biết đến là người mẹ luôn tận tụy, yêu thương con trai.
Cơ quan điều tra cũng đang tìm kiếm chiếc túi xách và điện thoại di động bị mất tích của cô.
Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, Sukanya Thawichokkamthon là người mẫu với hơn 24.000 người theo dõi trên mạng xã hội.
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