Nguyên nhân cha Tạ Đình Phong qua đời

Ông Tạ Hiền nhập viện từ tuần trước nhưng đã gắng gượng đợi Tạ Đình Phong trở về với mong muốn gặp con trai lần cuối.

Tờ Singtao đưa tin ông Tạ Hiền qua đời vào 16/7 do viêm phổi. Lễ hỏa táng của ông được tổ chức vào 20/7. Tang lễ của tài tử được tiến hành một cách kín đáo tại Đài hỏa táng Wo Hop Shek, Fanling, Hong Kong. Vợ cũ của ông là Địch Ba Lạp, con trai Tạ Đình Phong và con gái Tạ Đình Đình đã lo liệu các thủ tục tang lễ.

Tạ Đình Phong dự định tổ chức đêm nhạc vào 25-26/7 tại Trung Quốc đại lục nhưng đã gác mọi lịch trình công việc để trở về Hong Kong tiễn đưa cha. Theo China Times, Tạ Đình Phong sẽ không hủy bỏ 2 đêm nhạc sắp tới vì nghe theo lời cha dạy: “Buổi diễn phải tiếp tục”.

Theo China Times, ông Tạ Hiền đã gặp con trai lần cuối trước khi qua đời. Ảnh: China Times.

China Times cho biết, một số nguồn tin tiết lộ sức khỏe của ông Tạ Hiền chuyển biến xấu vào tuần trước. Nam diễn viên đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị khẩn cấp. Ông gắng gượng để có thể gặp Tạ Đình Phong lần cuối. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong đang bận tổ chức buổi hòa nhạc ở Trung Quốc đại lục.

Trong hơn 70 năm gắn bó với nghệ thuật, ông Tạ Hiền đã tham gia hàng trăm bộ phim. Vì là con thứ 4 trong gia đình có 4 anh chị em và nổi lên nhờ vai diễn Long Tứ (hay La Tứ Hải) trong bộ phim Vua cờ bạc nên Tạ Hiền gắn liền với biệt danh “lão Tứ” hoặc “anh Tư”.

Năm 2021, tài tử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Hiệp hội phê bình phim Hong Kong cho vai diễn trong phim Time. Đây là giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Sau đó, ông tiếp tục giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc của Hiệp hội đạo diễn phim Hong Kong và Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 40. Tạ Hiền trở thành diễn viên lớn tuổi nhất từng đoạt giải thưởng này.

Tạ Hiền kết hôn với diễn viên Chân Chân năm 1974 rồi ly hôn 2 năm sau đó vì khoảng cách địa lý. Sau đó, ông kết hôn với Địch Ba Lạp và có hai con là Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau khi ly hôn Địch Ba Lạp, Tạ Hiền từng hẹn hò bạn gái kém ông 49 tuổi là Coco.