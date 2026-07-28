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Giải trí

Đòn đau với Hyun Bin

  • Thứ ba, 28/7/2026 16:11 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ngay trước thềm lễ trao giải Rồng Xanh Series 2026, ngôi sao "Hạ cánh nơi anh" bị hủy hơn 140.000 phiếu vote ở hạng mục "Nam chính xuất sắc".

Theo TopStar News, lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh lần thứ 5 của Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 31/7. Ngay trước thềm diễn ra sự kiện, cuộc đua bình chọn đang gây ra tranh cãi, khi ba nam diễn viên Hyun Bin, Kim Seon Ho và Park Ji Hoon bị phát hiện có dấu hiệu nhận phiếu bầu bất thường.

Cụ thể, hôm 27/7, Celeb Champ - nền tảng phụ trách bình chọn dành cho người hâm mộ - thông báo trong quá trình giám sát hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, đơn vị này đã phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu tham gia bỏ phiếu bất thường. Những tài khoản này đã bị khóa ngay lập tức và toàn bộ số phiếu không hợp lệ sẽ bị hủy.

Đáng chú ý, Hyun Bin dự kiến bị trừ tổng cộng 141.800 phiếu, trong khi Kim Seon Ho và Park Ji Hoon mỗi người bị hủy 26 phiếu.

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Hyun Bin bị hủy hơn 140.000 phiếu vote ngay trước thềm lễ trao giải. Ảnh: Yonhap News.

Celeb Champ cho biết các tài khoản vi phạm không chỉ bị hủy toàn bộ số phiếu hiện có, mà nếu tiếp tục phát sinh dữ liệu bỏ phiếu bất thường trước khi thời gian bình chọn kết thúc, những phiếu này cũng sẽ bị loại khỏi kết quả đánh giá chung cuộc. Vì vậy, số phiếu hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng có thể khác với kết quả chính thức.

Ban tổ chức cũng thông báo kết quả bình chọn sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra dữ liệu sẽ được công bố lại vào sáng 31/7.

Hoạt động bình chọn cho Giải thưởng Truyền hình Rồng Xanh năm nay được triển khai độc quyền trên Celeb Champ từ ngày 2/7 - 30/7, bao gồm 14 hạng mục như phim truyền hình, chương trình giải trí, Ngôi sao được yêu thích và Nhạc phim được yêu thích, bên cạnh nhiều hạng mục diễn xuất.

Hyun Bin sinh năm 1982, tên thật là Kim Tae Pyung. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 2000. Với ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất tốt, tài tử nhanh chóng nổi tiếng qua hàng loạt dự án ăn khách, nổi bật phải kể đến The Snow Queen hay Hạ cánh nơi anh.

Các hiệu sách Hàn Quốc đang bị “thống trị” bởi kịch bản phim

Quyết tâm chia tay được phát hành vào tháng 6/2022 là bộ phim gần nhất do Chung Seo-Kyung viết kịch bản và Park Chan-Wook làm đạo diễn. Phim đã giành giải ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75.

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Hyun Bin Hyun Bin Rồng xanh gian lận vote

  • Hyun Bin

    Hyun Bin

    Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung là một nam diễn viên người Hàn Quốc ra mắt vào năm 2003 nhưng đến 2005 anh mới được khán giả chú ý đến qua bộ phim truyền hình "Tên tôi là Kim Sam Soon". Năm 2010, sự thành công của bộ phim "Secret Garden" đã mang tên tuổi của Hyun Bin trở thành một hiện tượng và giúp anh đạt giải Baeksang Arts Awards 47.

    • Ngày sinh: 25/09/1982
    • Chiều cao: 1.84 m
    • Phim tiêu biểu: Tên tôi là Kim Sam Soon, Secret Garden, Hyde Jekyll Me, Late Autumn, Come Rain Come Shine,...

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