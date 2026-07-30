Nữ diễn viên cao 1,37 m đóng thế tài tử Matt Damon

Devyn Dalton, nữ diễn viên đóng thế cao 1,37 m trong "The Odyssey", bất ngờ được chú ý sau lời khen công khai từ Matt Damon.

Theo Yahoo Entertainment, trong cuộc trò chuyện trên podcast Happy Sad Confused, Matt Damon kể về quá trình ghi hình The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Với những cảnh liên quan đến người Laestrygonian khổng lồ, ê-kíp sử dụng kỹ thuật phối cảnh thay vì phụ thuộc vào CGI, qua đó tạo ảo giác về sự chênh lệch kích thước giữa các nhân vật.

Damon tiết lộ người đóng thế cho anh trong một cảnh quan trọng là Devyn Dalton, nữ diễn viên đóng thế người Canada cao khoảng 1,37 m. Tài tử còn gây chú ý khi dành lời khen cho cơ bắp của cô, gọi Dalton là nữ diễn viên đóng thế có “đôi tay đẹp nhất” mà anh từng thấy.

Trong The Odyssey, Devyn Dalton đóng thế cho Matt Damon. Ảnh: Universal .

Sau khi chia sẻ của Damon lan truyền, Dalton trở thành tâm điểm chú ý. Trong cuộc phỏng vấn riêng với Yahoo sau đó, cô kể điện thoại bắt đầu nhận hàng loạt thông báo từ khoảng 4h sáng. “Ban đầu chỉ là bạn bè gắn thẻ tôi vào đoạn video, sau đó những lời mời phỏng vấn bắt đầu xuất hiện”, Dalton chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết bản thân không ngờ nhận được sự quan tâm lớn như vậy sau nhiều năm chủ yếu làm việc phía sau máy quay. “Điều buồn cười là phần lớn mọi người chỉ biết đến tôi nhờ đôi tay. Họ không nhìn thấy hàng chục năm làm việc trước đó”, cô nói với Yahoo.

Ở tuổi 34, Dalton đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất và đóng thế. Cô sinh ra tại Vancouver, bắt đầu học nhảy từ nhỏ rồi tham gia diễn xuất khi khoảng 9 tuổi. Sau trung học, Dalton góp mặt trong loạt phim Planet of the Apes, nơi cô tiếp xúc với công nghệ ghi hình chuyển động trước khi chuyển hướng sang võ thuật, biên đạo chiến đấu và nghề đóng thế chuyên nghiệp.

Dalton cao 1,37 m và là diễn viên đóng thế nhiều năm kinh nghiệm. Ảnh: imdb.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Yahoo, Dalton cho biết cô tập luyện 6-7 ngày mỗi tuần để chuẩn bị cho The Odyssey, đồng thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập trung phát triển phần thân trên. “Tôi muốn xuất hiện và khiến Matt Damon phải ấn tượng với đôi tay của mình”, cô nhớ lại.

Tuy nhiên, theo Dalton, công việc đóng thế không chỉ dựa vào cơ bắp hay thể lực. Người thực hiện còn phải nghiên cứu cách diễn viên di chuyển, tư thế và năng lượng của nhân vật để tạo ra sự liền mạch trên màn ảnh.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận chiều cao từng khiến khả năng của cô bị nghi ngờ trong những năm đầu sự nghiệp. “Tôi chưa bao giờ muốn chiều cao quyết định mình có thể hoặc không thể làm gì”, Dalton chia sẻ.

Với cô, lời khen từ Matt Damon không chỉ là sự ghi nhận cá nhân sau nhiều năm làm nghề, mà còn giúp khán giả chú ý hơn đến những diễn viên đóng thế vốn thường lặng lẽ đứng phía sau các ngôi sao trên màn ảnh.