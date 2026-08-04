Tân Hoa hậu Hòa bình: 'Tôi sốc, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra'

"Khi MC xướng tên mình, tôi sốc đến mức không thể tin nổi. Tôi phải gồng mình, nén khóc, sợ lên hình sẽ... xấu", tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Emoura Phạm chia sẻ.

Lần đầu tiên, Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) chứng kiến một "bông hồng lai" đăng quang ngôi vị cao nhất. Emoura Phạm, 26 tuổi vượt qua hơn 30 cô gái để trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.

Sau đêm chung kết, Emoura Phạm từ một cô gái gần như vô danh, bắt đầu nhận được sự chú ý từ đông đảo fan sắc đẹp trên các nền tảng mạng xã hội. Người đẹp cũng đối diện không ít tranh luận xoay quanh kết quả chung cuộc.

Trái hẳn với sự tự tin trên sân khấu, Emoura Phạm ngoài đời khá rụt rè, kiệm lời. Khi nhắc tới mẹ, đương kim Miss Grand Vietnam xúc động. Emoura Phạm kể mẹ cô là single mom và nỗ lực rất nhiều để có thể chăm sóc, lo lắng cho hai anh em trưởng thành.

'Không thể tin mình chiến thắng'

- Hàng loạt tranh cãi nổ ra khi chị đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Vài ngày qua, hẳn chị đã lên mạng và đọc được những bình luận tiêu cực về mình?

- Tôi có đọc và nghe thấy những bình luận không tích cực về mình sau đêm chung kết. Tôi biết một số người không ủng hộ vì cho rằng bản nói tiếng Việt chưa tốt, ngoại hình hay chất giọng chưa thuần Việt. Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng tất cả quan điểm, bình luận đó từ phía mọi người. Vì từ trước đến nay, hiếm có đại diện nào bước ra đấu trường nhan sắc trong nước mà lại chưa thành thạo ngôn ngữ mẹ đẻ.

Tuy nhiên, tôi không cho phép những ý kiến tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Tôi tôn trọng góc nhìn của mọi người và coi đó là động lực để chứng minh bản thân xứng đáng. Việc tôi chưa thông thạo tiếng Việt không làm thay đổi sự thật rằng: Tôi mang dòng máu Việt, mẹ là người Việt. Tôi sinh ra và lớn lên tại đây. Việt Nam là nhà của tôi. Tôi yêu đất nước bằng cả trái tim.

Tôi cảm thấy rất may mắn, vinh dự và hạnh phúc khi trở thành Miss Grand Vietnam 2026. Thành thật mà nói, tôi rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến như vậy.

Tôi vốn là người không có quá nhiều sự tự tin vào bản thân và cũng chẳng lên sẵn một kế hoạch cụ thể nào. Mỗi ngày thức dậy, tôi chỉ biết cố gắng hết 120% khả năng, dành trọn thời gian và năng lượng để làm tốt nhất có thể. Tôi luôn duy trì mục tiêu: 'Ngày hôm nay phải tốt hơn phiên bản của chính mình ngày hôm qua'. Tôi tin sự chăm chỉ đó đã có kết quả tốt nhất. Tôi thật sự biết ơn ban tổ chức đã trao cho mình cơ hội và một nền tảng tuyệt vời này.

- Tại sao chị lại mất tự tin về bản thân đến vậy. Có phải “cú vấp” từ ồn ào trong phần thi Best Swimsuit trước đó, khiến chị không nghĩ bản thân sẽ được trao ngôi vị cao nhất?

- Đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên tôi tham gia và đều là trải nghiệm mới mà bản thân chưa từng trải qua trước đây.

Ban đầu, tôi nghĩ chị Bảo Ngọc sẽ là người chiến thắng vì chị ấy là người mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều.

Tôi nhớ ở khoảnh khắc nắm tay chị Bảo Ngọc trong giây phút đợi MC xướng tên cô gái đăng quang, tôi đã nói nhỏ với chị ấy rằng: "Chị rất xứng đáng với vương miện này".

Khi MC xướng tên mình, tôi sốc đến mức mắt trợn tròn lên vì không thể tin nổi. Tôi phải gồng mình, nén khóc, sợ lên hình sẽ... xấu. (Cười)

Tôi chỉ biết cố gắng mỉm cười để giữ hình ảnh của một hoa hậu. Nhưng khi xem lại video, tôi vẫn thấy rõ sự ngơ ngác trên khuôn mặt mình, kiểu như là "Chuyện gì đang xảy ra thế này?".

Khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng các ban giám khảo đã nhìn thấy được sự nỗ lực bền bỉ của mình. Tôi và tất cả thí sinh đều làm việc rất chăm chỉ, thức khuya dậy sớm mỗi ngày. Sự kiên trì và nghiêm túc của tôi trong suốt hành trình chính là chìa khóa giúp bản thân giành được kết quả này.

'Tôi không theo đuổi sự nổi tiếng'

- Lý do phải đến tận 26 tuổi, chị mới ghi danh ở một cuộc thi sắc đẹp?

- Tại sao lại không được nhỉ? (Cười)

Tôi rất yêu thích năng lượng và thông điệp của Miss Grand, đó là lan tỏa tích cực, giá trị hòa bình. Đây là điều mà tôi luôn hướng tới. Bản thân tôi cũng cảm thấy năng lượng trong tâm hồn mình rất đồng điệu với tiêu chí của cuộc thi.

Trải qua thời gian rèn luyện, học hỏi và tích lũy đủ trải nghiệm, tôi cảm thấy đây là lúc bản thân đã sẵn sàng cho một thử thách mới. Tôi là tuýp người thích tự đẩy bản thân vượt qua các giới hạn. Miss Grand Vietnam 2026 là một bài kiểm tra lớn và tôi thực sự mãn nguyện vì mình đã chinh phục được nó.

- Nhưng chị từng thi Vietnam's Next Top Model. Từ thời điểm đó đến nay, chị gần như im ắng, trước khi được biết đến ở Miss Grand Vietnam 2026?

- Thực ra, tôi chỉ đi thi Next Top Model cho vui thôi. Sau khi tôi đăng quang hoa hậu, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tôi tại chương trình này bất ngờ nổi tiếng trên mạng. Tôi thấy rất thú vị vì bản thân không hề ngờ tới. Sau Vietnam's Next Top Model, tôi quay lại với việc rèn luyện, học tập và làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ trải nghiệm đó là một bàn đạp, giúp bản thân chuẩn bị tốt hơn cho hành trình bây giờ của mình. Tôi thực sự quyết tâm làm được điều gì đó tuyệt vời và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Tôi thấy mình còn thiếu nhiều điều để có thể hoạt động ở showbiz Việt. Vì vậy, tôi đã học để cải thiện kỹ năng catwalk, tập hát, đánh đàn guitar, hoàn thiện phong thái trình diễn và cả tiếng Việt của mình nữa. Tôi chỉ cố gắng bằng mọi giá để bản thân giỏi hơn. Nói thật lúc ấy, tôi không nghĩ đến việc phải đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp này đến chương trình truyền hình thực tế nào khác hoặc theo đuổi sự nổi tiếng.

Tôi chỉ muốn bản thân tốt hơn thôi, nên tiếp tục việc học và thực sự tập trung vào đó.

- Có phải showbiz quá drama và ồn ào, không phù hợp với cô gái có tính cách hướng nội như chị?

- Tôi nghĩ mình luôn là kiểu người sống theo cách riêng. Tôi không làm những điều giống như mọi người vẫn làm, cũng chưa bao giờ là kiểu người chỉ biết hùa theo người khác.

Tôi luôn muốn làm điều mình thích và trở thành phiên bản tốt nhất chứ không nhìn vào người khác rồi bắt chước họ. Tôi độc lập, riêng biệt và muốn đi theo con đường mà bản thân muốn. Vì vậy, tôi không thực sự bận tâm đến những gì người khác nói về mình, hay những bình luận độc hại và anti-fan. Trước đây, tôi cũng chưa từng quan tâm người khác nói gì và luôn làm việc của mình. Vậy nên, tôi không thấy có lý do gì để điều đó thay đổi ở hiện tại cả.

'Mẹ tôi là single mom, đi lên từ hai bàn tay trắng'

- Hồi nhỏ, chị là cô gái thế nào?

- Tôi nghĩ vẻ ngoài của mình lúc nhỏ với bây giờ không khác nhau là mấy. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là giờ tôi đã trưởng thành, thông minh hơn và khôn ngoan hơn một chút. Tôi cũng có chút điềm tĩnh hơn nữa.

Hồi bé, tôi rất năng động, tưng tửng. Tôi luôn trong trạng thái vui vẻ, thích chơi đùa với bạn bè và anh trai. Hai anh em ở nhà từng rất nghịch ngợm. Giờ tôi thấy mình vẫn vậy. Và anh trai vẫn là bạn thân nhất của tôi. Ngoài tuổi tác ra, tôi thấy mình không thay đổi mấy.

- Thời điểm nào, chị nhận ra mình là cô gái đẹp?

- Hồi còn nhỏ, tôi chưa từng nghĩ mình xinh đẹp. Sau này, khi đến một độ tuổi nhất định, tôi nhận ra thái độ của mọi người xung quanh đối với mình bắt đầu thay đổi. Tôi từng khá bối rối.

Dần dần, tôi đã nỗ lực để thấu hiểu, tin tưởng và hoàn thiện bản thân từ bên trong. Từ đó, tôi mới có thể tin rằng mình đẹp. Khi tôi nhận ra mình là một người chăm chỉ, tâm huyết và sống đam mê, vẻ đẹp đó tự nhiên cũng tỏa sáng ra bên ngoài. Tôi muốn rằng khi mọi người nhìn mình không chỉ thấy 'Ồ, cô này có ngoại hình đẹp', mà họ còn cảm nhận được năng lượng lan tỏa từ trái tim, tâm hồn và trí tuệ của tôi nữa.

- Khi nhìn vào chị, mọi người nghĩ rằng cô gái này là rich-kid. Điều này có đúng?

- Không phải như vậy. Mẹ tôi là single mom, đi lên từ hai bàn tay trắng. Mẹ đã nỗ lực và làm việc rất chăm chỉ để có thể nuôi dạy hai anh em tôi. Khi tôi còn nhỏ, sống ở Mỹ nên hai mẹ con không ở bên nhau quá nhiều.

Đó là lý do vì sao bây giờ khi trở về nhà, hai mẹ con lại trở nên rất gắn bó, khăng khít. Mẹ là một trong những người bạn thân nhất của tôi và anh trai nữa. Hiện tại, ba mẹ con luôn bên nhau trong mỗi khoảnh khắc. Có những lúc cả ba người rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian nhiều nhất có thể để nói chuyện, chia sẻ.

Đến thời điểm này, mẹ là người phụ nữ tốt, trách nhiệm và ảnh hưởng rất lớn đến thái độ sống, tinh thần của tôi. Tôi ngưỡng mộ mẹ về mọi mặt và luôn muốn được như vậy. Mẹ đã hy sinh nhiều thứ để anh em tôi có cuộc sống đủ đầy như hiện tại.

Sau này, tôi muốn làm nhiều thứ để bù đắp cho mẹ. Tôi nhớ trong cuộc một trò chuyện, tôi có nói với mẹ rằng sẽ mua cho mẹ một căn nhà trên đồi ở Italy để có thể nghỉ dưỡng bất cứ lúc nào. Vì mẹ hoàn toàn xứng đáng với những điều đó.