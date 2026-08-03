Không cản nổi Người Nhện

"Spider-Man: Brand New Day" trở thành bom tấn có doanh thu mở màn lớn thứ 2 trong lịch sử. Bộ phim về Người Nhện hiện thống trị phòng vé toàn cầu.

Theo CNN, Spider-Man: Brand New Day đạt doanh thu mở màn 355 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trở thành phim có thành tích mở màn lớn thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau Avengers: Endgame (2019) với 357 triệu USD .

Theo Chris Colombo, nhà sáng lập công ty phân tích phòng vé Brighter Path, Spider-Man: Brand New Day hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một bom tấn thực thụ.

Phim mới về Người Nhện lập kỷ lục doanh thu trên toàn cầu. Ảnh: Sony.

"Đây là một 'cơn bão hoàn hảo'. Bộ phim sở hữu thương hiệu nổi tiếng, một nhân vật biểu tượng, tạo được tâm lý sợ bị bỏ lỡ (FOMO) ở khán giả, đồng thời còn nhận được nhiều đánh giá tích cực", Colombo chia sẻ với CNN.

Trên toàn cầu, bom tấn về Người Nhện mang về tổng doanh thu 927 triệu USD chỉ sau 3 ngày chiếu - con số vượt kỳ vọng, khiến khán giả lẫn giới quan sát ngỡ ngàng.

Riêng tại Việt Nam, thành tích Spider-Man: Brand New Day đã vượt 90 tỷ đồng tính tới sáng 3/8. Phim dự kiến sớm chạm mốc doanh thu vàng 100 tỷ đồng . Tác phẩm không có đối thủ ngoài phòng vé, với lượng suất chiếu lẫn tốc độ kiếm tiền áp đảo mọi đối thủ.

Ra mắt ngày 31/7, phim lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện của No Way Home. Peter Parker giờ đã trưởng thành, sống cô độc trong căn phòng trọ chật hẹp ở New York, tự nguyện xóa bản thân khỏi ký ức của những người anh yêu thương.

Tác phẩm thành công tạo hiệu ứng FOMO kéo khán giả ra rạp. Ảnh: Sony.

Ở phần phim này, Người Nhện phải đối đầu với một nữ phản diện mạnh ngoài sức tưởng tượng, kẻ có khả năng điều khiển vật thể và thao túng cảm xúc.

Brand New Day được nhận xét là câu chuyện sâu sắc và giàu cảm xúc nhất về Người Nhện. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, bom tấn nhà Marvel Studios nhận 90% đánh giá tích cực từ giới phê bình, và số điểm gần như tuyệt đối từ khán giả, 98%.