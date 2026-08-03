Nam thần TVB mệnh danh 'chồng quốc dân' hiện tại ra sao

Thời hoàng kim, tài tử này từng là nam thần khiến nhiều chị em say mê không lối thoát không chỉ đẹp trai, chung tình, tốt bụng mà còn hài hước.

Trương Trí Lâm là một trong số những tài tử nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Anh được khán giả đặt biệt danh là “chồng quốc dân” bởi không chỉ điển trai, tài năng mà còn có đời tư trong sạch, không scandal suốt nhiều năm làm nghề.

“Nam thần không ai ghét bỏ”

Trương Trí Lâm sinh năm 1971 trong gia đình truyền thống làm nghệ thuật. Dù vậy, anh có tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ đổ vỡ hôn nhân. Nhờ sở hữu ngoại hình sáng, anh được theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ.

Năm 20 tuổi, Trương Trí Lâm bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau thời gian hoạt động độc lập, anh ký hợp đồng với TVB vào năm 1992. Vai diễn Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu (1994) giúp sự nghiệp Trương Trí Lâm lên một tầm cao mới.

Trương Trí Lâm nổi tiếng từ phim “Anh hùng xạ điêu” (1994).

Sau thành công đó, anh liên tục tham gia loạt phim như Thiên địa nam nhi, Đường về hạnh phúc, Bao la vùng trời 2... Thập niên 2000, anh trở thành một trong những nam diễn viên hiếm hoi dẫn đầu TVB.

Bên cạnh ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất, Trương Trí Lâm còn được yêu thích bởi đời tư trong sạch, không scandal. Đó là lý do mà khán giả gọi anh là “nam thần không ai ghét” vì gần như hoàn hảo về mọi mặt.

Ngoại hình Trương Trí Lâm từng làm nhiều fan nữ si mê.

Năm 2023, Trương Trí Lâm bất ngờ bị điều tra khi vướng ồn ào liên quan tới giao dịch tiền ảo lớn. Sau đó, tài tử chứng minh bản thân không lừa đảo, đã ký hợp đồng với phía giao dịch này vì có giấy phép đầy đủ và đã chấm dứt hợp đồng ngay khi có dấu hiệu bất chính.

Việc vướng thị phi không khiến Trương Trí Lâm đánh mất sự nghiệp, trái lại anh vẫn được săn đón. Những năm qua, nam diễn viên bùng nổ danh tiếng trở lại khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai bản Trung. Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án phim ghi dấu ấn như Gia tộc Vinh Diệu hay G Storm cùng Cổ Thiên Lạc.

Gần 3 thập kỷ viên mãn bên vợ hoa hậu

Cuộc hôn nhân viên mãn hơn 25 năm của Trương Trí Lâm cũng được khán giả ngưỡng mộ. Bà xã của anh là Viên Vịnh Nghi - Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 1990. Cô từng giành giải thưởng dành cho Diễn viên mới xuất sắc (1993) và hai lần giành giải Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng).

Cả hai quen nhau năm 1992 trên phim trường Biên thành lãng tử. Thời điểm này, Viên Vịnh Nghi đã là ảnh hậu nổi tiếng còn Trương Trí Lâm mới chỉ là ca sĩ trẻ bước chân vào làng giải trí. Mối quan hệ của cả hai từng vấp phải không ít lời bàn tán. Thậm chí, có người cho rằng Trương Trí Lâm đang dựa vào danh tiếng của bạn gái để nổi tiếng. Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi vẫn quyết định gắn bó với nam diễn viên.

Sau 10 năm hẹn hò kín tiếng, họ đăng ký kết hôn tại Mỹ vào năm 2001. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra đơn giản. Họ đón con trai đầu lòng Trương Mộ Đồng vào năm 2006.

Cả hai đã có hơn 3 thập kỷ bên nhau.

Hơn 30 thập kỷ gắn bó nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng và được xem là hình mẫu hôn nhân bền vững của showbiz Hong Kong. Nếu Viên Vịnh Nghi nổi tiếng nóng tính thì Trương Trí Lâm lại được nhận xét điềm đạm, luôn nhường nhịn vợ trong những cuộc tranh cãi.

Trong một chương trình, khi được hỏi sẽ làm gì nếu cuộc đời chỉ còn 24 giờ, Trương Trí Lâm đáp chỉ lo lắng rằng vợ mình có đủ tiền để sống tốt sau này hay không: “Nếu cô ấy ổn, tôi có thể yên tâm rồi”. Câu trả lời của nam diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động vì sự chân thành.

Con trai của hai nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trương Mộ Đồng năm nay 20 tuổi, sở hữu ngoại hình nổi bật. Song khác với bố mẹ, cậu chọn cuộc sống khá kín tiếng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trương Mộ Đồng sang Anh du học.

Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của showbiz Hong Kong.

Ở tuổi 56, Trương Trí Lâm vẫn giữ được nét trẻ đẹp khó tin, thậm chí còn được nhận xét phong trần hơn cả thời mới vào nghề. Anh dành thời gian tập thể dục đều đặn, dù từng trải qua bệnh tật viêm túi mật nhưng vẫn thành công duy trì sắc thái khỏe khoắn, thu hút.