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Giải trí

Người đẹp 27 tuổi gặp sự cố

  • Thứ hai, 3/8/2026 12:26 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Sau concert cá nhân diễn ra hồi trung tuần tháng 7, Triệu Lộ Tư bị thất lạc nhiều trang phục được may đo riêng có giá trị cao.

Theo Sohu, sau concert Stay Romantic của Triệu Lộ Tư tại Macau (Trung Quốc), Triệu Lộ Tư bị thất lạc trang phục biểu diễn. Cụ thể, nhiều bộ trang phục được đặt may riêng mà nữ diễn viên mặc lên sân khấu biểu diễn đã bị mất khi ban tổ chức tiến hành kiểm kê.

Hôm 1/8, công ty Thiếu Thành Thời Đại, đơn vị chủ trì sự kiện, đăng thông báo trên trang Weibo chính thức, lên tiếng về vụ việc.

"Đây đều là các thiết kế độc quyền với dấu hiệu nhận diện riêng, không chỉ có giá trị rất lớn mà còn chứa đựng tâm huyết của Triệu Lộ Tư và toàn bộ ê-kíp, lưu giữ nhiều kỷ niệm quý giá về sân khấu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã lập tức trích xuất toàn bộ camera giám sát tại khu vực hậu trường và các khu vực lân cận để rà soát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu được manh mối có giá trị", phía công ty thông tin.

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Triệu Lộ Tư bị mất nhiều trang phục biểu diễn. Ảnh: Weibo.

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Do tính chất đặc biệt quan trọng của số trang phục này, công ty đã chính thức trình báo cơ quan công an và sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình điều tra".

Phía công ty cũng kêu gọi khán giả vô tình nhặt được hoặc nhận nhầm những bộ trang phục bị thất lạc hãy chủ động hoàn trả để không bị truy cứu trách nhiệm.

Ngoài ra, đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi tới Triệu Lộ Tư và người hâm mộ: "Sự thiếu sót trong khâu quản lý của công ty đã khiến những thành quả quý giá trên sân khấu của Triệu Lộ Tư bị tổn thất, đồng thời gây lo lắng và thất vọng cho công chúng quan tâm đến buổi hòa nhạc. Chúng tôi nghiêm túc tự kiểm điểm và hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự việc".

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Cô nổi tiếng khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu...

Thời gian gần đây, người đẹp chuyển hướng ca hát. Cô vừa tổ chức concert STAY ROMANTIC tại Macau, trong hai đêm liên tiếp 11/7 - 12/7 tại Nhà thi đấu Galaxy Arena.

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