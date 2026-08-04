Người vượt Sơn Tùng M-TP, 'thống trị' nhạc Việt là ai?

Sau hơn một tháng phát hành, Tìm em trở thành một trong những bản hit nổi bật của Vpop hè 2026. Ca khúc đạt gần 40 triệu lượt xem trên YouTube, khoảng 12 triệu lượt nghe được tính trên Spotify Charts Việt Nam và duy trì vị trí số một trong nhiều tuần. Ở một số thời điểm, sản phẩm của Hngle còn vượt qua các ca khúc của Sơn Tùng M-TP , MCK trên bảng xếp hạng, qua đó giúp nam ca sĩ trẻ mở rộng độ nhận diện với khán giả đại chúng.

Tìm em mang màu sắc pop ballad pha R&B và lo-fi, lấy tiếng synth làm trung tâm, trong khi phần trống được xử lý tiết chế. Điểm mạnh của ca khúc nằm ở giai điệu dễ nhớ, không khí mơ màng và phần điệp khúc dễ tiếp cận. Màu sắc ballad pha lo-fi cùng lối hát thô mộc không mới, nhưng vẫn phù hợp với thị hiếu của nhóm khán giả trẻ. Dù vậy, một số đoạn còn hơi đều và chưa tạo được điểm nhấn rõ rệt.

Hngle lựa chọn cách hát nhẹ, giàu tính tự sự thay vì phô diễn kỹ thuật. Cách xử lý này phù hợp với tâm trạng tiếc nuối, song phần lời đôi khi bị ép dấu theo giai điệu, tạo cảm giác khó nghe, trong khi cách phát âm của nam ca sĩ chưa thật sự rõ ở một vài câu. Sự xuất hiện của Bảo Anh ở nửa sau giúp ca khúc có thêm điểm nhấn, giai điệu trở nên dễ chịu hơn.

Hngle, tên thật Lê Hoàng Thanh Hưng, sinh năm 2005, quê Vĩnh Long. Nam ca sĩ được biết đến trước hết qua những bản cover trên mạng xã hội. Từ nền tảng này, anh chuyển sang sáng tác và phát hành sản phẩm riêng, tự tích lũy kinh nghiệm thu âm và cách tiếp cận khán giả trẻ. Hành trình của Hngle vì thế mang màu sắc của một nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường nhạc số.

Trước khi được chú ý rộng rãi, Hngle phát hành nhiều ca khúc như Cô đơn, Tại sao không nói, Ur Last, Nói anh nghe, One More Time hay EP Vương. Phần lớn sản phẩm giai đoạn đầu chưa tạo hiệu ứng lớn. Bước ngoặt đến với nghệ sĩ khi Không buông đạt thành tích nổi bật trên Spotify Viral 50 và YouTube.

Sau thành công kể trên, Hngle tiếp tục đạt được thành công lớn với Tìm em, sản phẩm kết hợp Bảo Anh. Việc liên tiếp sở hữu hai bản hit giúp Hngle bước đầu xây dựng vị trí trong nhóm singer-songwriter Gen Z. Âm nhạc của Hngle chủ yếu đi theo hướng pop ballad pha R&B và lo-fi, tập trung vào cảm giác cô đơn, tiếc nuối cùng những mối quan hệ dang dở.

Điểm mạnh của Hngle nằm ở khả năng viết giai điệu dễ nhớ, nắm bắt tâm lý người nghe trẻ và tạo ca khúc có khả năng viral. Việc tự sáng tác, thể hiện và xây dựng câu chuyện giúp anh có nền tảng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, cách tiếp cận âm nhạc của Hngle thực chất không còn mới, từng được khai thác nhiều trong series 3107. Để đi xa hơn, nam ca sĩ cần mở rộng đề tài, đa dạng màu sắc và chứng minh năng lực biểu diễn.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.