Mỹ nhân 'giống hệt AI' gây bàn tán

Karina gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Incheon với váy trắng thanh lịch, thần thái nổi bật. Loạt ảnh nhanh chóng lan truyền, nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Theo Nate, chiều 16/7, các thành viên của aespa đã xuất hiện tại Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, để lên đường sang Tokyo tham dự lịch trình ở nước ngoài.

Trong loạt ảnh được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, thành viên aespa xuất hiện với thần thái điềm tĩnh, liên tục hướng ánh nhìn về phía ống kính. Karina, Ningning, Giselle và Winter lựa chọn trang phục tông trắng chủ đạo, tạo nên tổng thể đồng điệu và sang trọng. Trong đó, Karina thu hút sự chú ý với diện mạo nữ tính, thanh lịch khi di chuyển vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh.

Nữ thần tượng diện váy hai dây màu trắng, thiết kế ôm nhẹ phần thân trên và xòe tầng ở chân váy. Cô kết hợp trang phục với giày cao gót quai mảnh màu đen, tạo sự tương phản cho tổng thể. Karina để mái tóc đen dài ngang vai, uốn nhẹ và buông tự nhiên, trong khi khuyên tai đính đá dáng dài góp phần hoàn thiện vẻ ngoài trang nhã.

Hình ảnh mới đây của Karina. Ảnh: imdc.

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến dành lời khen cho thần thái nổi bật của Karina, đồng thời cho rằng cô tiếp tục chứng minh sức hút hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Karina sinh năm 2000, là trưởng nhóm, ca sĩ, rapper và vũ công của aespa. Nhóm nữ bốn thành viên do SM Entertainment thành lập, ra mắt vào tháng 11/2020 với ca khúc Black Mamba.

Ngay từ khi ra mắt, nữ thần tượng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận nhờ gương mặt nhỏ, đôi mắt lớn, sống mũi cao, đường nét sắc sảo và tỷ lệ cơ thể nổi bật. Truyền thông Hàn Quốc cùng người hâm mộ vì thế thường dùng các cụm từ như “sắc vóc AI”, “đẹp hơn cả AI” hoặc “gương mặt gần như không có thật” để miêu tả cô.

Về đời tư, Karina từng gây chú ý lớn khi công khai hẹn hò diễn viên Lee Jae Wook vào năm 2024. Mối quan hệ nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc, nhưng cũng kéo theo phản ứng gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ, khiến nữ idol phải đăng thư tay xin lỗi. Chỉ sau thời gian ngắn xác nhận tình cảm, hai nghệ sĩ thông báo chia tay, khép lại ồn ào. Chuyện tình này cũng từng gây tranh luận về áp lực đời tư mà các idol Kpop phải đối mặt.