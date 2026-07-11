'Nhạc AI tròn trĩnh nhưng không có cảm xúc'

Mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ những suy ngẫm về hành trình sáng tác, thế hệ trẻ và đời sống người nghệ sĩ.

Sau thời gian vắng bóng trên những sân khấu âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến trở lại với Phòng khách 3 thế hệ số 2, diễn ra lúc 20h ngày 22/8 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây là chuỗi live concert do nhạc sĩ Dương Cầm sáng lập, đồng thời giữ vai trò tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc, được xây dựng như một “phòng khách” chung để các nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi gặp gỡ, trò chuyện và bước vào thế giới âm nhạc của nhau.

Điểm đáng chú ý của đêm diễn thứ hai là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến cuộc hội ngộ của ba thế hệ trong gia đình nhạc sĩ Trần Tiến, gồm ông, ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ trẻ Marzuz.

Trước thềm đêm diễn, nhạc sĩ Trần Tiến có dịp tâm sự về lý do nhận lời tham gia chương trình, quan niệm sáng tác và góc nhìn dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

“Nghề cầm bút có cuộc sống rất nghèo nhưng cũng rất đẹp”

Chia sẻ về lời mời của ê-kíp, nhạc sĩ Trần Tiến ví chương trình như một “bàn tiệc dành cho những người hảo hán”. Theo ông, những người tham gia chương trình sẽ có cơ hội để ngồi lại, uống trà và trò chuyện như những người bạn.

“Tôi so sánh chương trình giống như một bàn tiệc dành cho những người ‘hảo hán’, ‘giang hồ’, nhưng không phải để đấu kiếm hay so tài”, nhạc sĩ nói.

Ở tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống và nghệ thuật, Trần Tiến cho rằng giữa những người sáng tác không tồn tại sự tranh giành. Mỗi người cầm bút có ký ức, trải nghiệm và con đường sáng tạo riêng, không thể đặt cạnh nhau để phân định thắng thua.

“Nghề cầm bút là chấm vào những kỷ niệm của quá khứ, chấm vào niềm hạnh phúc của con người. Nghề cầm bút có cuộc sống rất nghèo nhưng cũng rất đẹp, vì chưa bao giờ muốn tranh giành với ai”, ông chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Dương Cầm trong cuộc trò chuyện mới đây. Ảnh: NVCC.

Chính tinh thần ấy khiến nhạc sĩ hào hứng nhận lời tham gia chương trình. Với ông, Phòng khách 3 thế hệ là dịp để những người làm nghệ thuật thuộc nhiều lứa tuổi cùng ngồi lại, kể những câu chuyện của mình và khám phá những điều chưa biết về nhau.

Điều gây bất ngờ là dù cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến không có thói quen chủ động nghe quá nhiều sáng tác của những người khác, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. Theo ông, việc tiếp xúc quá sâu với phong cách của người khác đôi khi có thể tác động đến bản sắc sáng tạo của một nhạc sĩ.

“Người nhạc sĩ không bao giờ nghe nhiều người khác. Nếu thấy hay quá thì rất dễ bị ảnh hưởng”, ông lý giải.

Trần Tiến chỉ ra những nhạc sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam để nói về ý thức giữ gìn con đường riêng. Theo ông, Trịnh Công Sơn không chịu ảnh hưởng của Phạm Duy hay Văn Cao. Bản thân ông, dù có mối quan hệ thân thiết với Trịnh Công Sơn, cũng luôn cố gắng bảo vệ thế giới nghệ thuật và cách viết của mình.

Bởi vậy, trước cuộc gặp tại Phòng khách 3 thế hệ, nhạc sĩ gần như chưa từng nghe Marzuz hát. Ông cũng không cố tìm hiểu quá kỹ về những nghệ sĩ trẻ sẽ xuất hiện trong chương trình. Theo nhạc sĩ, sự “không biết” ấy chính là khởi đầu đẹp nhất cho một cuộc đối thoại chân thành giữa các thế hệ.

“Biết họ nổi tiếng là đủ rồi. Nổi tiếng tức là hảo hán. Hảo hán thì ngồi với nhau để thủ thỉ, chuyện trò. Nếu biết hết đường kiếm của nhau thì còn gì để nói nữa”, ông hài hước chia sẻ.

Giấc mơ nối lại những khoảng cách

Với nhạc sĩ Dương Cầm, cuộc hội ngộ của gia đình Trần Tiến là điều anh đã chờ đợi trong nhiều năm. Lần gần nhất hai người cộng tác là tại một chương trình ở Nhà hát Lớn Hà Nội cách đây khoảng 5 năm, đúng thời điểm nhạc sĩ Trần Tiến vừa hoàn thành ca khúc Không gục ngã sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.

“Khi ấy, chú Trần Tiến gọi điện cho tôi và nói: ‘Chú vừa viết xong một bài hát, gửi cho Cầm làm nhé’. Đối với một nhạc sĩ trẻ, đó là một món quà rất lớn”, Dương Cầm chia sẻ.

Sau lần cộng tác ấy, anh tiếp tục ấp ủ mong muốn xây dựng một chương trình có thể đưa nhiều thế hệ nghệ sĩ đến gần nhau. Đến Phòng khách 3 thế hệ số 2, Dương Cầm tâm sự bản thân anh đã hoàn thành một giấc mơ lớn.

“Phòng khách 3 thế hệ là chương trình tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi muốn sử dụng âm nhạc như một liều thuốc chữa lành, hàn gắn những vết nứt, xóa đi khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình”, Dương Cầm nói.

Theo anh, điều đặc biệt của chương trình không nằm ở việc tập hợp những nghệ sĩ nổi tiếng. Giá trị cốt lõi là tạo nên một không gian để những con người tưởng như khác biệt cùng ngồi lại, lắng nghe và nhận ra những điểm chung mà trước đó họ có thể chưa từng chú ý.

Nhạc sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn cùng ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ trẻ Marzuz tại Phòng khách 3 thế hệ.

Qua âm nhạc của chương trình, Dương Cầm cho biết người đi trước có thể kể lại những chặng đường đã qua, còn người trẻ cất lên suy nghĩ và cảm xúc của thời đại mình. Khi những câu chuyện ấy được đặt cạnh nhau, khoảng cách tuổi tác có thể được thu hẹp bằng sự đồng cảm.

Trong cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Trần Tiến cũng đề cập đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những tác động của công nghệ đối với hoạt động sáng tạo âm nhạc.

Không phản đối AI, ông nhìn nhận đây là một công cụ hỗ trợ đắc lực, có thể thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật với độ chính xác cao. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế cảm xúc, trải nghiệm sống và dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

“AI nghe rất tròn trĩnh, rất đúng, nhưng không có cảm xúc. Vẫn phải là mình phối khí. AI chỉ là trợ lý. Quan trọng nhất là mình phải biết ra lệnh cho AI”, nhạc sĩ chốt lại.