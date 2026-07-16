Chuyện gì đã xảy ra với Mai Phương

Vào giữa tháng 7, Mai Phương gây lo lắng khi chia sẻ về tình trạng mất ngủ kéo dài. Cô cho biết: "Tôi rất khó chịu vì khó ngủ quá, không thể ngủ sâu giấc. Tôi không hiểu sao có một ngày phải lên tìm cách chữa khó ngủ, nhưng tôi cần cách hữu hiệu nhất. Tôi bị tình trạng là tối sẽ khó vào giấc và khó ngủ, nên buổi sáng dù có thể đã ngủ trên 10 tiếng rồi nhưng vẫn buồn ngủ. Ban ngày, tôi phải tập uống cà phê để tỉnh táo nhưng cũng không được. Giấc ngủ thật sự đang là vấn đề lớn của tôi".