Chuyện gì đã xảy ra với Mai Phương

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Chiều 16/7, Mai Phương thông báo rời công ty giải trí. Cô cho biết từ ngày 10/7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và công ty chấm dứt hiệu lực theo đúng quy định, điều khoản hợp đồng. Hiện tại, mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của Mai Phương sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của cô và đội ngũ nhân sự mới.
Trong bài đăng, Mai Phương hoàn toàn không nhắc đến tên công ty quản lý. VMAS - công ty quản lý nữ ca sĩ - cũng chưa có động thái về việc cô rời đi. Trong hai năm hoạt động ở VMAS với vai trò ca sĩ, Mai Phương khá mờ nhạt. Cô chỉ phát hành một album nhưng hiệu ứng kém.
Nữ ca sĩ cũng thử sức với vai trò diễn viên song bộ phim đầu tay Trùm Sò có doanh thu thấp ngoài phòng vé. Vai diễn của người đẹp cũng chưa được chú ý nhiều. Mai Phương ít tham gia sự kiện giải trí, hoạt động mạng xã hội hạn chế.
Vào giữa tháng 7, Mai Phương gây lo lắng khi chia sẻ về tình trạng mất ngủ kéo dài. Cô cho biết: "Tôi rất khó chịu vì khó ngủ quá, không thể ngủ sâu giấc. Tôi không hiểu sao có một ngày phải lên tìm cách chữa khó ngủ, nhưng tôi cần cách hữu hiệu nhất. Tôi bị tình trạng là tối sẽ khó vào giấc và khó ngủ, nên buổi sáng dù có thể đã ngủ trên 10 tiếng rồi nhưng vẫn buồn ngủ. Ban ngày, tôi phải tập uống cà phê để tỉnh táo nhưng cũng không được. Giấc ngủ thật sự đang là vấn đề lớn của tôi".
Thời gian gần đây, Mai Phương có biểu diễn trên một số sân khấu nhỏ. Trên trang cá nhân, Mai Phương chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường như đi cà phê, nấu ăn, du lịch...
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Nữ ca sĩ có lợi thế về sắc vóc, vũ đạo, ngoại ngữ. Giọng hát của Mai Phương ổn và tư duy âm nhạc hiện đại. Trong thời gian ở VMAS, cô cũng có thời gian học sáng tác, thanh nhạc. Tuy nhiên, để có thể tiến xa trên con đường âm nhạc, Mai Phương cần một khoảng thời gian dài và sự nỗ lực lớn hơn. Trước đó, cô được biết đến nhiều hơn với danh xưng hoa hậu. Người đẹp sinh năm 1999 đăng quang Miss World Vietnam 2022. Sau đó, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.
Đến tháng 8/2024, Mai Phương rời công ty Sen Vàng.
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