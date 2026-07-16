Phim có Tiểu Vy rời rạp, thu 16 tỷ đồng

"Ốc mượn hồn" chính thức rời rạp sau gần 6 tuần phát hành. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu 16 tỷ đồng.

Kết thúc ngày 16/7, Ốc mượn hồn, tác phẩm điện ảnh do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, chính thức rời rạp sau gần 6 tuần. Trong ngày cuối cùng, phim còn một suất chiếu, bán được 8 vé.

Theo Box Office Vietnam, tác phẩm khép lại hành trình ngoài rạp với doanh thu khoảng 16 tỷ đồng . Việc có thể duy trì suất chiếu trong gần 6 tuần được xem là thành tích tương đối ổn. Tuy nhiên, kết quả này một phần đến từ việc mùa hè vốn là giai đoạn thấp điểm của phim Việt, không có quá nhiều tác phẩm nội địa cạnh tranh trực tiếp.

Ốc mượn hồn rời rạp sau gần 6 tuần công chiếu.

Trước đó, Ốc mượn hồn từng có một khoảng thời gian dài là phim Việt duy nhất còn hiện diện trong nhóm đầu doanh thu.

Trên thực tế, từ tuần cuối cùng, Ốc mượn hồn đã sớm rời khỏi các hệ thống rạp lớn như CGV, Galaxy Cinema... Phim chỉ còn được bố trí một vài suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia trước khi chính thức kết thúc hành trình phòng vé.

Trong khi đó, rạp Việt đang được thống trị bởi bộ phim hoạt hình của Illumination là Minions and Monsters. Tính đến hiện tại, tác phẩm đã thu về khoảng 168 tỷ đồng , con số đáng mơ ước. Song, thành tích này không quá bất ngờ, bởi các thương hiệu hoạt hình lớn vẫn thường dễ dàng thu hút khán giả tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong dịp hè.

Dù vậy, vị thế thống trị của Minions and Monsters được dự đoán sẽ sớm bị thách thức trước sự đổ bộ của The Odyssey - bom tấn có kinh phí khoảng 250 triệu USD của “quái kiệt điện ảnh” Christopher Nolan.

The Odyssey dự kiến sẽ tạo nên cơn sốt tại rạp Việt.

The Odyssey là dự án điện ảnh thứ 13 trong sự nghiệp đạo diễn của Christopher Nolan. Bộ phim chuyển thể từ trường ca sử thi cùng tên của Homer, xoay quanh hành trình trở về quê nhà của Odysseus sau cuộc chiến thành Troy.

Trong phim, Matt Damon đảm nhận vai Odysseus, người anh hùng Hy Lạp phải đối đầu với các sinh vật thần thoại trên đường trở về với vợ là Penelope (Anne Hathaway) và con trai Telemachus (Tom Holland). Tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên đông đảo gồm Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Jon Bernthal cùng nhiều gương mặt khác