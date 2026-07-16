Bạn gái đau buồn thông báo tin Lim Young Ho qua đời. Tang lễ của ca sĩ Hàn Quốc diễn ra cách đây ít ngày.

Ngày 16/7, tờ Sports Chosun đưa tin ca sĩ Hàn Quốc Y-Story (tên thật Lim Young Ho) qua đời ở tuổi 49. Sau lễ tang, bạn gái của nam ca sĩ mới xác nhận thông tin. Cô chia sẻ những dòng nhắn nhủ đầy xúc động về người đã khuất.

Ngày 15/7, trên tài khoản mạng xã hội của Lim Young Ho, bạn gái anh viết: "Tôi là bạn gái của anh Young Ho. Sau nhiều năm ở bên anh và sống như một gia đình, tôi đã đứng ra tổ chức lễ tang kéo dài 3 ngày với tấm lòng của một người vợ".

Lim Young Ho qua đời ở tuổi 49. Ảnh: Sports Chosun.

Cô cho biết nhờ sự có mặt của người thân, bạn bè và những lời chia buồn từ mọi người, Lim Young Ho đã được tiễn đưa trong sự ấm áp.

"Nhờ rất nhiều người đến viếng và gửi lời động viên, tôi đã có thể tiễn anh ấy mà không để anh cảm thấy cô đơn. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã ở bên chúng tôi, cầu nguyện và dành cho chúng tôi sự an ủi", cô viết.

Đặc biệt, bạn gái của nam ca sĩ khiến nhiều người xúc động khi bày tỏ tình cảm dành cho người yêu quá cố.

"Anh của em, người đến phút cuối vẫn chỉ lo lắng cho em. Anh từng hát 'Anh là tình yêu cuối cùng của em', còn bây giờ em thật sự đã trở thành tình yêu cuối cùng của anh. Cảm ơn anh. Kiếp sau, chúng ta hãy sớm gặp lại và yêu nhau nhiều hơn nữa. Em yêu anh", cô chia sẻ.

Tang lễ của nam ca sĩ diễn ra cách đây ít ngày. Ảnh: Sports Chosun.

Cô cũng thông báo nơi an nghỉ của Lim Young Ho để những người yêu mến nam ca sĩ có thể đến viếng. Nam ca sĩ được an táng tại Nhà tưởng niệm số 2, Công viên Jeju Yangji, Jeju, Hàn Quốc. Lễ nhập quan của nam ca sĩ đã diễn ra vào 12/7 và tang lễ hoàn tất ngày 13/7.

Nguyên nhân qua đời của Lim Young Ho chưa được gia đình hoặc công ty quản lý công bố.

Lim Young Ho ra mắt khán giả năm 2009 dưới nghệ danh Y-Story với mini album Whisper. Trong sự nghiệp, anh phát hành nhiều ca khúc như A Trip to You, Tropical Night, Late Homecoming, I Believed in Love, Scent of Spring và Sehwa Beach. Y-Story ghi dấu ấn với những bản ballad giàu cảm xúc và có một lượng khán giả yêu mến riêng.