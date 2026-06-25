Ngôi sao TVB Miêu Kim Phụng qua đời

Ngày 25/6, tờ Stheadline đưa tin nữ diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hong Kong Miêu Kim Phụng đã qua đời ở tuổi 81.

Thông tin Miêu Kim Phụng qua đời được diễn viên Điền Khải Văn thay mặt con trai của bà công bố, tờ Stheadline đưa tin. Ông không tiết lộ nguyên nhân qua đời, chỉ cho biết nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 15h ngày 25/6. Sau khi tin buồn được xác nhận, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương.

Miêu Kim Phụng, tên thật là Lâm Tuệ San, nổi lên từ thập niên 1960 và nhanh chóng trở thành một trong những minh tinh nổi bật của điện ảnh Quảng Đông nhờ nhan sắc thanh tú cùng khả năng diễn xuất tự nhiên. Bộ phim đầu tay Song Phụng Thù đã giúp bà nổi tiếng khi mới 17 tuổi.

Diễn viên Miêu Kim Phụng trong các bộ phim trước đây. Ảnh: HK01.

Ít ai biết rằng Miêu Kim Phụng chưa từng có ý định trở thành diễn viên. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà cùng một người bạn đến tham gia buổi tuyển chọn của một hãng phim. Vì không quá hứng thú với nghề diễn, bà cố tình mặc trang phục màu đen và tỏ ra lạnh lùng trong buổi thử vai. Tuy nhiên, chính phong thái khác biệt ấy lại gây ấn tượng với đạo diễn Lưu Phương, mở ra con đường nghệ thuật cho bà.

Dù sớm nổi tiếng, Miêu Kim Phụng từng hài hước chia sẻ thời điểm mới vào nghề, cát-xê của bà chỉ khoảng 100 HKD và sự nổi tiếng khi ấy "đến rất nhanh nhưng cũng chóng qua".

Trong giai đoạn phim Quảng Đông phát triển, Miêu Kim Phụng thường đảm nhận những vai cô gái có số phận éo le. Các tác phẩm như Nhất thủy cách thiên nhai và Trân châu lệ đã góp phần khẳng định tên tuổi của bà.

Sau đó, nữ diễn viên chuyển sang hoạt động trên màn ảnh nhỏ, lần lượt cộng tác với RTV, CTV, ATV và TVB. Bà góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thung lũng hạnh phúc, Ngàn ánh sáng, Hồi ức, Mưa cháy, Đệ Tam Cung và Ngọn lửa rực cháy...

Diễn viên Miêu Kim Phụng. Ảnh: Mpweekly.

Khi bước vào giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, Miêu Kim Phụng dần chuyển sang các vai người mẹ hoặc nhân vật có chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, vai người mắc bệnh tâm thần phân liệt trong Ngọn lửa rực cháy nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Năm 2005, bà tạm ngừng đóng phim vì cảm thấy mệt mỏi sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2013, theo lời mời của Tăng Chí Vỹ, Miêu Kim Phụng trở lại màn ảnh trong bộ phim M Club (Thế giới quý cô). Trong phim, bà vào vai người bà sắc sảo, thẳng thắn của nhân vật do Lý Nhược Đồng thủ vai. Dù màn tái xuất được khán giả đón nhận tích cực, nữ diễn viên thừa nhận bà không còn nhiều hứng thú với diễn xuất và mong muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.

Sau khi hoàn thành các dự án cuối cùng vào giai đoạn 2014-2015, Miêu Kim Phụng chính thức rời xa màn ảnh để dành thời gian cho cuộc sống riêng. Sự ra đi của bà khép lại hơn nửa thế kỷ cống hiến cho điện ảnh và truyền hình Hong Kong, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả yêu mến.