Thiên Ân gây xôn xao

Thiên Ân có bài viết dài đáp trả người đá xéo cô. Động thái của hoa hậu đang gây xôn xao MXH.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thiên Ân có dòng trạng thái gây chú ý. Bài đăng được cho là để đáp trả người đã mỉa mai cô suốt thời gian qua.

Cô viết: “Mình sợ nhất những người hở tí là đá xéo người khác. Mà ghê nhất là cái sự đá xéo ấy nó đội lốt bằng giọng văn đạo lý, các bạn trẻ đọc được lại thấy hay, thế mới nguy hiểm chứ. Người càng đầy đủ họ lại càng đơn giản, tâm không sân, lòng không hận. Người thiếu thốn và yếu đuối lại càng muốn chứng tỏ mình là ai, mình hơn người. Nhưng sâu đến cuối cùng họ lại chẳng có gì. Đừng sống như vậy nữa, hèn và tệ lắm”.

Thiên Ân có động thái gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Bản lĩnh lên, hoặc là tag thẳng tên nhau. Không thì đời ai nấy sống. Mình không nói không phải vì mình sợ. Nhưng hơn chục bài đá xéo mình, chắc không phải ngẫu nhiên rồi. Mình nên nói lại một lần chứ nhỉ”.

Bài viết không nhắc đích danh ai, nhưng gây bàn tán xôn xao MXH. Dưới bài viết, Kỳ Duyên bình luận: “Nữa hả em. Thiệt á chứ”. Trước những đồn đoán, ý kiến trái chiều từ dân mạng, Thiên Ân chưa phản hồi thêm.

Sinh năm 2000, Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2000 lấn sân điện ảnh với các dự án như Hẹn em ngày nhật thực và Nụ hôn bạc tỷ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thiên Ân còn vướng tin tình cảm với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Tin đồn bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi cả hai thường xuyên tương tác, gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau. Những chi tiết như diện trang phục đồng điệu, cùng xuất hiện tại một số sự kiện hay việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi một số ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân, càng khiến mối quan hệ giữa hai người được khán giả quan tâm.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thời gian qua vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Những khoảnh khắc thân thiết, gắn bó của hai nàng hậu cũng được chia sẻ trên trang cá nhân nhiều hơn trước.