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Giải trí

Thiên Ân gây xôn xao

  • Thứ bảy, 18/7/2026 10:08 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Thiên Ân có bài viết dài đáp trả người đá xéo cô. Động thái của hoa hậu đang gây xôn xao MXH.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thiên Ân có dòng trạng thái gây chú ý. Bài đăng được cho là để đáp trả người đã mỉa mai cô suốt thời gian qua.

Cô viết: “Mình sợ nhất những người hở tí là đá xéo người khác. Mà ghê nhất là cái sự đá xéo ấy nó đội lốt bằng giọng văn đạo lý, các bạn trẻ đọc được lại thấy hay, thế mới nguy hiểm chứ. Người càng đầy đủ họ lại càng đơn giản, tâm không sân, lòng không hận. Người thiếu thốn và yếu đuối lại càng muốn chứng tỏ mình là ai, mình hơn người. Nhưng sâu đến cuối cùng họ lại chẳng có gì. Đừng sống như vậy nữa, hèn và tệ lắm”.

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Thiên Ân có động thái gây bàn tán. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Bản lĩnh lên, hoặc là tag thẳng tên nhau. Không thì đời ai nấy sống. Mình không nói không phải vì mình sợ. Nhưng hơn chục bài đá xéo mình, chắc không phải ngẫu nhiên rồi. Mình nên nói lại một lần chứ nhỉ”.

Bài viết không nhắc đích danh ai, nhưng gây bàn tán xôn xao MXH. Dưới bài viết, Kỳ Duyên bình luận: “Nữa hả em. Thiệt á chứ”. Trước những đồn đoán, ý kiến trái chiều từ dân mạng, Thiên Ân chưa phản hồi thêm.

Sinh năm 2000, Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2000 lấn sân điện ảnh với các dự án như Hẹn em ngày nhật thựcNụ hôn bạc tỷ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thiên Ân còn vướng tin tình cảm với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Tin đồn bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024, khi cả hai thường xuyên tương tác, gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau. Những chi tiết như diện trang phục đồng điệu, cùng xuất hiện tại một số sự kiện hay việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi một số ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân, càng khiến mối quan hệ giữa hai người được khán giả quan tâm.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thời gian qua vẫn thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Những khoảnh khắc thân thiết, gắn bó của hai nàng hậu cũng được chia sẻ trên trang cá nhân nhiều hơn trước.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Minh Hạo

Thiên Ân Miss Grand International hoa hậu Kỳ Duyên

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

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