Diễn biến việc Mai Phương rời công ty quản lý

Phía công ty cho biết hợp đồng quản lý độc quyền với Mai Phương chưa chấm dứt. Hai ngày trước, nàng hậu thông báo rời V-MAS để hoạt động độc lập.

Trưa 18/7, công ty quản lý lên tiếng về hợp đồng với Hoa hậu Mai Phương. Theo công ty, hợp đồng quản lý giữa 2 bên vẫn đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc. Công ty khẳng định tính đến hiện tại chưa ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào với Mai Phương. Do đó, Mai Phương vẫn là nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý của V-MAS.

“Công ty tiếp tục bảo lưu quyền đại diện hợp pháp và duy nhất trên toàn phạm vi lãnh thổ như 2 bên đã thỏa thuận trong hợp đồng đối với tất cả hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn như: các hoạt động thương mại, nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quản lý hình ảnh, danh nghĩa, cũng như toàn bộ sản phẩm âm nhạc, kỹ thuật số và các quyền đại diện hợp pháp khác theo hợp đồng của Mai Phương. Không có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đội ngũ nhân sự mới nào ngoài V-MAS được quyền nhân danh hoặc đại diện thương mại cho Mai Phương trong thời gian hợp đồng đang có hiệu lực”, phía V-MAS thông báo.

Mai Phương thông báo rời công ty, nhưng phía quản lý cho biết hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn hiệu lực. Ảnh: FBNV.

V-MAS khuyến cáo các đối tác, nhãn hàng… về mọi giao dịch thương mại, thỏa thuận biểu diễn, ký kết hợp đồng tài trợ, sử dụng hình ảnh quảng cáo liên quan đến Mai Phương phát sinh trong giai đoạn này đều phải được thực hiện, thông qua và có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Đơn vị này nhấn mạnh mọi hợp đồng, giao dịch được ký kết trực tiếp với cá nhân Mai Phương hoặc qua các đầu mối thông tin liên hệ mới do Mai Phương đơn phương công bố mà không có sự phê duyệt của công ty đều là hành vi xâm phạm quyền sở hữu thương mại hợp pháp và có nguy cơ đối diện tranh chấp pháp lý hệ lụy phát sinh.

Hiện tại, Mai Phương chưa phản hồi về thông báo mới nhất từ phía V-MAS.

Hai ngày trước, nàng hậu thông báo rời khỏi công ty V-MAS sau 2 năm và hoạt động độc lập. Hoa hậu cho biết từ 10/7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và công ty chấm dứt hiệu lực theo đúng quy định, điều khoản hợp đồng. Mai Phương cho biết mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của cô thời gian tới được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp và đội ngũ nhân sự mới.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Sau đó, cô tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40. Đến tháng 8/2024, Mai Phương rời công ty Sen Vàng rồi gia nhập chung công ty với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP. Sau đó, cô phát hành sản phẩm âm nhạc, thử sức với vai trò ca sĩ.