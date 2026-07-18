Xuân Mai, Xuân Nghi gây bàn tán

MV "Có ai quan tâm mình đâu" của Xuân Nghi và Xuân Mai được khán giả bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Tối 17/7, MV Có ai quan tâm mình đâu do Xuân Nghi và Xuân Mai thể hiện được phát hành. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Xuân Mai sau thời gian dài vắng bóng ở thị trường âm nhạc. Ca khúc có giai điệu pop rock trẻ trung, mang màu sắc Âu Mỹ hiện đại với phần hình ảnh đơn giản, tập trung vào những khoảnh khắc vui vẻ của 2 ca sĩ.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả dành cho sản phẩm đang trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng giai điệu bài hát khá nhạt nhòa, khó tiếp cận được lượng người nghe rộng rãi.

“Nếu đơn giản là muốn tri ân fan sau nhiều năm, tôi không có ý kiến. Còn với tư cách người nghe nhạc mà nhận xét, nó ‘nửa nạc nửa mỡ’, nửa Á nửa Âu”, “Chắc tri ân fan, chứ để thương mại nhạc này không ổn”, “Từ melody tới ca từ đều không ấn tượng”... khán giả bình luận.

Xuân Mai trở lại với một sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng Xuân Nghi. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, cũng có người nghe bênh vực 2 ca sĩ. Họ cho rằng bài hát được sáng tác với mục đích tri ân những khán giả đã theo dõi cả 2 từ thời còn là ca sĩ nhí. Hơn nữa, ca từ ca khúc là những lời động viên Xuân Nghi dành cho người bạn Xuân Mai. Do đó, bài hát hướng tới sự đơn giản, dễ thương và vui tươi.

Không ít khán giả bày tỏ xúc động khi chứng kiến màn kết hợp của hai gương mặt gắn với tuổi thơ họ. "Dễ thương quá", "Tuổi thơ của tôi", "30 tuổi vẫn được nghe Xuân Nghi, Xuân Mai ra nhạc mới"... là chia sẻ từ người nghe. MV hiện đạt hơn 100.000 lượt xem.

Sinh năm 1994, Xuân Nghi được khán giả biết đến từ khi còn là ca sĩ nhí. Thời gian gần đây, cô nhận thêm sự chú ý sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió. Hiện nữ ca sĩ duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ, thường xuyên di chuyển để cân bằng lịch trình và cuộc sống cá nhân.

Sau Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi hoạt động sôi nổi hơn khi liên tục xuất hiện tại các concert, sự kiện âm nhạc và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn cùng các nghệ sĩ.

Trong khi đó, Xuân Mai sinh năm 1995, từng là hiện tượng âm nhạc ở thập niên 1990. Từ nhỏ, cô đã có rất nhiều ca khúc nổi tiếng, thậm chí được mệnh danh thần đồng âm nhạc. Sau khi sang Mỹ định cư từ năm 7 tuổi, Xuân Mai dần xa thị trường âm nhạc. Những năm gần đây, cô tập trung cho công việc kinh doanh tại Mỹ và chăm sóc gia đình nhỏ. Nữ ca sĩ kết hôn năm 2016 và hiện có 3 con.