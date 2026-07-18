Phương Ly của hiện tại

Trong loạt ảnh mới đăng tải, Phương Ly thu hút chú ý với hình ảnh nữ tính pha chút gợi cảm. Nữ ca sĩ diện váy quây màu xanh nhạt, thiết kế đính hoa nổi, kết hợp giày cao gót mũi nhọn giúp tôn đôi chân thon dài. Ở khoảnh khắc cận mặt, Phương Ly chọn áo hai dây mảnh, tạo dáng tự nhiên.
Gần đây, tin đồn Phương Ly đang tìm hiểu một TikToker liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nam TikToker thường xuyên để lại bình luận dưới các bài đăng của nữ ca sĩ trên Threads và nhận được phản hồi từ cô, khiến nhiều khán giả cho rằng hai người có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường.
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Tin đồn tiếp tục lan rộng sau khi Phương Ly đăng ảnh chụp đoạn tin nhắn có nội dung: “Thế mai cho em nắm tay chị nhé”, kèm dòng chú thích: “Con nít bây giờ bạo thật”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó lên tiếng phủ nhận, khẳng định: “Mình không quen biết em An. Chưa từng nhắn tin”, qua đó bác bỏ những suy đoán liên quan đến chuyện hẹn hò.
Trước đó, đời tư Phương Ly từng được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với rapper Andree Right Hand. Hai nghệ sĩ quen biết hơn 10 năm và bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2023, sau khi liên tục xuất hiện cùng nhau, bị bắt gặp khóa môi tại Phú Quốc và nắm tay dạo phố ở Nha Trang. Dù thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.
Từ cuối tháng 8/2025, Phương Ly và Andree lại bị nghi đã “đường ai nấy đi” khi ít tương tác hơn trước. Tin đồn càng lan rộng sau khi một người bạn của nữ ca sĩ đăng dòng trạng thái “Người độc thân thường sẽ giàu” và thả tim bình luận hỏi Phương Ly đã độc thân hay chưa. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn giữ im lặng.
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Gần đây, Phương Ly gây chú ý với màn thay đổi hình ảnh rõ rệt. Từ diện mạo ngọt ngào, nữ tính cùng làn da trắng sáng, cô chuyển sang nước da nâu rám nắng, bóng khỏe. Dù ban đầu được cho là thực hiện tanning tại cơ sở thẩm mỹ, nữ ca sĩ sau đó cho biết cô chủ yếu nhuộm da theo cách tự nhiên, tranh thủ tắm nắng mỗi khi đi diễn ở vùng biển hoặc ngay trên ban công nhà. Phương Ly cũng duy trì tập gym, nhờ đó vóc dáng trở nên săn chắc và khỏe khoắn hơn.
Đi cùng màu da mới, giọng ca Mặt trời của em cũng gây chú ý với hình ảnh gợi cảm hơn. Cô thường diện áo dây, thiết kế cúp ngực hoặc trang phục tạo khoảng hở để tôn làn da nâu và vóc dáng. Nữ ca sĩ còn ưu tiên đồ thể thao, trang phục đường phố và họa tiết da, đồng thời chuyển sang lối trang điểm với phấn nâu, son nude để phù hợp với diện mạo mới.
Về sự nghiệp, Phương Ly sinh năm 1990, ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Mặt trời của em, Thằng điên, Missing You và Anh là ngoại lệ của em. Năm 2025, nữ ca sĩ thu hút thêm sự chú ý khi tham gia Em xinh “say hi”, từng đảm nhận vai trò đội trưởng và gây ấn tượng qua các sân khấu So đậm, Cứ đổ tại cơn mưa, Vỗ tay.
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