Phương Ly của hiện tại

Trước đó, đời tư Phương Ly từng được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với rapper Andree Right Hand. Hai nghệ sĩ quen biết hơn 10 năm và bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2023, sau khi liên tục xuất hiện cùng nhau, bị bắt gặp khóa môi tại Phú Quốc và nắm tay dạo phố ở Nha Trang. Dù thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.