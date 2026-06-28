Fan vây kín Ji Chang Wook ở Đà Nẵng, gây tranh cãi vì quá khích

Hàng trăm người hâm mộ vây kín sân bay Đà Nẵng để chào đón Ji Chang Wook trong đêm, nhưng một hành động quá khích của fan gây tranh cãi.

Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook có mặt ở Đà Nẵng để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Dù đáp chuyến bay vào đêm muộn, tài tử xứ Hàn vẫn trở thành tâm điểm khi hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm để chờ đón.

Xuất hiện sau chuyến bay dài, Ji Chang Wook lựa chọn phong cách đời thường với áo phông, quần jeans, dép xỏ ngón, đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt. Dù ăn mặc giản dị, nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn nổi bật nhờ chiều cao cùng thần thái cuốn hút.

Ji Chang Wook xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng tối 28/6.

Hàng trăm người hâm mộ đồng loạt gọi tên Ji Chang Wook, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc thần tượng lần đầu đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, giữa không khí chào đón nồng nhiệt cũng xảy ra một tình huống gây tranh cãi.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi Ji Chang Wook đang di chuyển ra xe, một người hâm mộ bất ngờ nắm lấy tay và kéo nam diễn viên lại. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Đa số khán giả cho rằng người hâm mộ cần giữ khoảng cách, tôn trọng không gian cá nhân của nghệ sĩ và tránh những hành động quá khích có thể ảnh hưởng đến an toàn cũng như hình ảnh fan Việt.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là một trong những ngôi sao nổi tiếng của làn sóng Hallyu. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Smile Again, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner và Welcome to Samdal-ri. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn giữ được sức hút lớn tại nhiều quốc gia châu Á.

Ji Chang Wook đến Đà Nẵng để tham dự DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Theo lịch trình, anh sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc, thảm đỏ của liên hoan phim và chương trình Korean Film Night cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Sự góp mặt của Ji Chang Wook được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của DANAFF IV năm nay. Ban tổ chức kỳ vọng sự hiện diện của ngôi sao Hàn Quốc sẽ góp phần thu hút đông đảo khán giả, đồng thời tăng cường kết nối giữa điện ảnh Việt Nam và các nền điện ảnh trong khu vực.