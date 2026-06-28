'Bond girl' cấp cứu

Nữ diễn viên Eva Green được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau một tai nạn trên phim trường gần đây.

Theo Daily Mail, nữ diễn viên Pháp Eva Green phải nhập viện khẩn cấp sau một tai nạn nghiêm trọng ngay trên trường quay bộ phim đình đám Wednesday mùa 3 tại Dublin (Ireland).

Nguồn tin từ The Sun cho biết ngôi sao 45 tuổi bị chấn thương nặng ở chân. Nhà sản xuất Netflix đã lập tức tạm dừng ghi hình để gọi nhân viên y tế đến sơ cứu cho Eva Green. "Tình hình lúc đó khá tồi tệ. Eva tỏ ra rất đau đớn và các nhà sản xuất không muốn mạo hiểm. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện hồi phục tốt", một nguồn tin chia sẻ.

Eva Green nổi tiếng với vai Vesper Lynd trong bộ phim Casino Royale. Ảnh: Page Six.

Sau một thời gian ngắn bị gián đoạn, quá trình quay phim hiện đã được tái khởi động trong tháng này. Phía Netflix và đại diện của Eva Green hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bên cạnh Eva Green, Wednesday mùa 3 còn quy tụ loạt tên tuổi đình đám như Lena Headey (Game of Thrones), Winona Ryder (Stranger Things), James Lance (Ted Lasso), Andrew McCarthy (Pretty In Pink).

Wednesday hiện nắm giữ kỷ lục là loạt phim tiếng Anh được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix. Phần 3 của phim đã chính thức bấm máy vào đầu năm nay, tiếp nối đoạn kết kịch tính của phần trước khi người bạn thân Enid mất tích và Wednesday nhận được lời tiên tri về cái chết của chính mình.

Hai nhà sáng tạo Al Gough và Miles Millar hào hứng chia sẻ về phần mới: “Mùa này, chúng tôi sẽ chào đón những học sinh, giáo viên mới và khai quật những bí mật chôn giấu từ lâu của gia tộc Addams. Hãy cẩn thận, chúng tôi đã cảnh báo trước rồi đấy".

Dù Netflix chưa công bố ngày phát hành chính thức, người hâm mộ dự đoán Wednesday mùa 3 sẽ tiếp tục được chia làm hai phần để lên sóng.

Eva Green sinh năm 1980, là người mẫu kiêm diễn viên gốc Pháp. Cô nổi tiếng toàn cầu với vai Vesper Lynd trong bộ phim Casino Royale (2006), đóng cặp cùng Daniel Craig. Giới phê bình đánh giá đây là một trong những tạo hình Bond girl hay nhất lịch sử thương hiệu.

Tuy nhiên, nhiều năm sau màn trình diễn xuất thần, Green cứ thế loay hoay trong việc tìm kiếm chỗ đứng ở Hollywood khi các dự án của cô như Dark Shadows, 300: Rise of an Empire hay Sin City: A Dame to Kill for đều bị báo chí chỉ trích.