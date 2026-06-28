Chiến lược kinh doanh sau khán đài World Cup của vợ Ronaldo

Việc Georgina Rodríguez xuất hiện trên khán đài và diện trang phục Mimoa được xem là chiến lược hiệu quả để quảng bá thương hiệu thời trang của cô.

Theo Hola!, Georgina Rodríguez gây chú ý khi có mặt trên khán đài để cổ vũ Ronaldo trong trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha ở bảng K World Cup 2026. Cô đi cùng hai con trai gồm Cristiano Ronaldo Jr và Mateo. Trên khán đài Hard Rock, Mỹ, Georgina Rodríguez thu hút ống kính truyền thông khi diện bộ đồ gồm áo jersey cổ chữ V và quần dài đến từ thương hiệu Mimoa do cô sáng lập. Phần sau lưng áo in số 7 - con số gắn liền với sự nghiệp thi đấu của Ronaldo.

Người đẹp kết hợp phụ kiện gồm khuyên tai, mũ lưỡi trai của PUMA, đồng hồ, nhẫn kim cương bản lớn và đeo túi Hermès.

Georgina Rodríguez cùng hai con xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Ronaldo. Ảnh: IGNV.

Như thường lệ, sự xuất hiện của Georgina Rodríguez và outfit của cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của những chuyên gia thời trang. Theo các chuyên gia, việc cô diện thiết kế đến từ Mimoa, thương hiệu thời trang mới do chính cô sáng lập và thiết kế, khi ngồi trên khán đài sân vận động, được xem là chiến lược kinh doanh hiệu quả để quảng bá sản phẩm đến toàn thế giới.

Mimoa là thương hiệu thời trang gồm các trang phục thể thao với phong cách nữ tính, quyến rũ, hướng đến sự thoải mái, đa năng và có thể diện mọi lúc, mọi nơi.

Thời gian qua, Georgina Rodríguez thường xuyên có mặt trên khán đài để theo dõi và cổ vũ chồng trong các trận đấu của World Cup 2026.

Trước đó vào ngày 3/6, nền tảng phân tích dữ liệu Vantix đăng tải bảng xếp hạng danh sách vợ, bạn gái ngôi sao World Cup kiếm nhiều tiền nhất trên mạng xã hội. Trong đó, Georgina Rodríguez đứng đầu danh sách. Với các tài khoản sở hữu 74 triệu người theo dõi, cô có thể định giá 716.000 USD cho mỗi bài viết tài trợ trước thềm World Cup. Cô hiện có trung bình 810.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên TikTok.

Rodríguez và Ronaldo gắn bó từ năm 2016. Sau 8 năm bên nhau, họ đính hôn vào tháng 8/2025.