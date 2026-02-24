Chiếc quần jeans của Quỳnh Kool gây tranh luận

Phản ứng trái chiều về trang phục của Quỳnh Kool trong phim "Bước chân vào đời" làm lu mờ diễn xuất của cô.

Ngay tập đầu lên sóng tối 23/2, bộ phim Bước chân vào đời đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều xoay quanh trang phục của nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận. Chỉ một chiếc quần jeans xanh kết hợp sơ mi trắng nhưng lại trở thành “điểm nóng” trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả cho rằng đây là lựa chọn thiếu phù hợp với môi trường sư phạm.

Theo bối cảnh phim, Thương tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm và vừa được nhận làm giáo viên hợp đồng. Thế nhưng ở cảnh đứng lớp đầu tiên, cô xuất hiện với áo sơ mi sơ vin phía trước, buông nhẹ phía sau, phối cùng quần bò xanh. Tạo hình trẻ trung, năng động này được một bộ phận khán giả khen ngợi là dễ thương, gần gũi, thể hiện hình ảnh cô giáo gen Z hiện đại. Tuy nhiên, số đông lại cho rằng đây là một “sạn” phục trang không đáng có.

Trang phục của Quỳnh Kool bị cho là không phù hợp, thậm chí sai quy định ở môi trường sư phạm.

Trên các diễn đàn phim, nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu khi ê-kíp để nhân vật mặc quần jeans trong một buổi học chính khóa. “Trang phục thiếu nghiêm túc”, “Không đúng tác phong nhà giáo”, “Nếu mặc quần tây hoặc áo dài sẽ chuẩn mực hơn”… Thậm chí, có khán giả khẳng định giáo viên “không được phép” mặc quần jeans lên lớp.

Thực tế, theo Điều 31 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên phải mặc trang phục chỉnh tề, phù hợp hoạt động sư phạm, theo quy định về trang phục viên chức Nhà nước. Hiện không có văn bản cấm tuyệt đối việc mặc quần jeans trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đa số trường công lập không khuyến khích giáo viên mặc quần bò khi đứng lớp, đặc biệt ở cấp tiểu học và THCS. Một số nơi quy định rõ nữ giáo viên phải mặc trang phục công sở, không quần jeans, không váy ngắn trên gối, không áo mỏng hoặc trễ cổ.

Trong khi đó, các trường THPT, trường tư thục hoặc quốc tế có thể linh hoạt hơn, cho phép jeans tối màu, kiểu dáng đơn giản nếu phối cùng áo lịch sự. Chính sự khác biệt trong thực tế này khiến hình ảnh cô giáo Thương trên sóng truyền hình trở thành chủ đề tranh luận.

Ở góc độ sáng tạo, có thể ê-kíp và Quỳnh Kool muốn xây dựng hình ảnh một giáo viên trẻ trung, gần gũi với học sinh, phù hợp tinh thần của bộ phim kể về những người trẻ “bước vào đời” với nhiều chông chênh. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh hiện tại - nơi phần lớn trường công lập vẫn giữ quy chuẩn trang phục nghiêm túc - lựa chọn này vô tình tạo cảm giác thiếu chỉn chu, thiếu chuẩn mực.

Đáng nói, tranh cãi xuất hiện ngay ở tập mở màn, phần nào làm lu mờ nỗ lực diễn xuất của Quỳnh Kool. Nhiều ý kiến cho rằng cô vào vai khá tròn trịa, có nét tương đồng với những vai diễn trước đó nhưng “chiếc quần bò” lại trở thành chi tiết bị soi nhiều hơn cả.

Bước chân vào đời do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Ngọc Thủy, Sơn Tùng cùng các nghệ sĩ gạo cội NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương… Phim xoay quanh ba chị em Thương, Trang và Minh sau biến cố gia đình, mỗi người một cách đối diện với đời sống khắc nghiệt nơi phố thị.