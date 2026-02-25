'Thỏ ơi' vượt mốc 300 tỷ

Bộ phim của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 300 tỷ ở ngày thứ 9 công chiếu. Phim hiện tại vẫn không có đối thủ, tiềm năng đạt doanh thu 500 tỷ.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Thỏ ơi vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng trong ngày 25/2. Đây là bộ phim thứ 5 liên tiếp của Trấn Thành chinh phục cột mốc phòng vé này, sau Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ.

Hiện tại, Thỏ ơi vẫn duy trì lượng suất chiếu khá ổn định, khoảng 4.300 suất/ngày. Tác phẩm đang tạm xếp ở vị trí top 7 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời, đứng ngay sau Bộ tứ báo thủ (332 tỷ). Với đà tăng trưởng hiện tại, chuyện Thỏ ơi vượt Bộ tứ báo thủ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn đang cho thấy tiềm năng chinh phục ngưỡng doanh thu 400- 500 tỷ đồng .

Lyly đóng vai nữ chính trong Thỏ ơi. Ảnh: FBNV.

Rào cản khiến tác phẩm gặp khó khăn để vượt thành tích của Mai (551 tỷ) là việc kỳ nghỉ lễ kết thúc sớm (6 ngày Tết). Ngoài ra, phim cũng không sở hữu nhiều yếu tố xem lại như Mai. Đó là chưa kể vài ngày tới, Thỏ ơi còn phải san sẻ suất chiếu với 2 phim Việt mới ra rạp là Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Nhà mình đi thôi.

Thỏ ơi của Trấn Thành gắn nhãn 18+, mang màu sắc tâm lý, giật gân khác biệt so với dàn phim Tết 2026. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ của 3 cặp đôi, đại diện cho 3 sắc thái khác biệt trong mối quan hệ tình yêu, hôn nhân.

Phim được nhận xét có tiết tấu nhanh, nhiều tình tiết kịch tính, bất ngờ. Song, điểm trừ của tác phẩm nằm ở dàn cast non kinh nghiệm, diễn xuất chưa thực sự thuyết phục.

