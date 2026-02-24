Ca sĩ Chancellor bị bắt

Chancellor đã bị bắt giữ tại Nhật Bản với cáo buộc tàng trữ ma túy. Trước đó, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ có tiếng tại Nhật Bản.

Theo tờ Tenasia, Chancellor đã bị bắt vào rạng sáng 23/2 tại một phòng khách sạn ở Nagoya, Aichi, Nhật Bản, với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy.

Hình ảnh ca sĩ Chancellor. Ảnh: IGNV.

Cùng ngày, truyền thông địa phương Nhật Bản đưa tin JAKOPS (tên khác là SIMON) - nhà sản xuất của nhóm nhạc XG, cùng ba người khác, đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở tỉnh Aichi vì nghi ngờ vi phạm luật kiểm soát ma túy. Chancellor được cho là một trong những người bị bắt cùng JAKOPS.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã phát hiện bốn gói cocaine và một gói cần sa trong phòng khách sạn của họ. Tang vật đã được niêm phong để giám định, phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát hiện mở rộng điều tra nguồn gốc số ma túy này cùng các đối tượng liên quan tới vụ án.

JAKOPS thành lập công ty quản lý XGALX vào năm 2018. Chancellor cũng là nghệ sĩ trực thuộc công ty này. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất, từng tốt nghiệp Berklee College of Music. Chancellor từng gây chú ý khi kết hôn với một tiếp viên hàng không kém ba tuổi vào năm 2022.