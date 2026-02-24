Lyly thay đổi

Thỏ ơi của Trấn Thành mang màu sắc tâm lý, giật gân khác biệt so với dàn phim Tết năm nay. Trong phim, Lyly hóa thân Hải Linh, nghệ danh Chị Bờ Vai, là MC nổi tiếng của một show tư vấn tình cảm đang ăn khách. Ngày kia, show của Hải Linh chào đón một khách mời kỳ lạ, biệt danh là Thỏ. Trên show, cô gái trẻ trải lòng về việc bị bạn trai thao túng, hành hạ và khủng bố tinh thần. Theo lời khuyên, Thỏ tìm cho mình một mối quan hệ mới, nhưng không ngờ lại rơi vào vòng tay của Thế Phong - chồng của Hải Linh.

Trong vai Chị Bờ Vai, Lyly phải thể hiện một phụ nữ trẻ độc lập, tỉnh táo và nhạy bén. Thế nhưng, nhân vật dù chỉ dẫn được rất nhiều người đang bế tắc lại không thể tìm được lời khuyên cho chính mình. Cô bối rối và rơi vào khủng hoảng sau khi cảm nhận được chồng - người mà mình hết mực tin tưởng - đang làm điều gì đó mờ ám sau lưng.

Nhân vật của Lyly có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, từ hạnh phúc cho tới đau khổ, hoài nghi, trăn trở, tự trách bản thân rồi khủng hoảng và suy sụp. Ở lần đầu chạm ngõ màn ảnh, diễn viên trẻ tạo thiện cảm với ngoại hình sáng. Cô cũng cho thấy sự nghiêm túc và cố gắng trong cách thể hiện cảm xúc nhân vật.

Song, Chị Bờ Vai vẫn là chiếc áo rộng so với Lyly. Cô chưa đủ độ chín chắn, trưởng thành của một MC có kinh nghiệm dẫn dắt show. Trong chuyện hôn nhân, tình cảm, cách thể hiện trạng thái tâm lý nhân vật của Lyly cũng thiếu màu sắc và sự chuyển biến rõ rệt. Ca sĩ sinh năm 1996 còn non nớt trong cách đài từ, chưa lột tả được những cao trào cảm xúc của nhân vật. Chemistry giữa người đẹp và bạn diễn Vĩnh Đam cũng bị nhận xét chưa đủ thuyết phục.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Trấn Thành cho biết anh lựa chọn Lyly vì cô hợp vai, có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Chị Bờ Vai. Lyly ngoài đời cũng cá tính, có chút “cứng đầu”, sống nguyên tắc và khó chấp nhận những điều không đúng ý.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, LyLy hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc với vai trò ca sĩ. Cô cũng biết sáng tác, chơi nhạc cụ, có màu sắc âm nhạc riêng và thậm chí sở hữu cả những sản phẩm trăm triệu view.

Lyly sở hữu gương mặt xinh xắn, đường nét thanh tú, mềm mại. Người đẹp theo đuổi phong cách thời trang nữ tính với những thiết kế "bánh bèo". Đôi khi, cô cũng biến hóa trong những outfit cá tính, quyến rũ.

Về chuyện đời tư, Lyly vướng tin hẹn hò Anh Tú sau khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc năm 2020. Thời gian đầu, cả hai khá kín tiếng, ít xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, qua nhiều bằng chứng, khán giả khẳng định hai ca sĩ có mối quan hệ trên mức tình bạn. Những năm gần đây, họ dần thoải mái hơn khi tương tác với nhau.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.