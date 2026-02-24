Thông tin nam diễn viên qua đời ở tuổi 71 khiến đồng nghiệp, người hâm mộ xót xa. Trước đó, ông được khán giả biết đến qua "Lizzie McGuire".

Theo Page Six, Robert Carradine đã qua đời hôm 22/2. Anh trai Carradine - ông Keith Carradine - cho biết nam diễn viên ra đi sau thời gian dài chống chọi với chứng rối loạn lưỡng cực.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng người cha, người ông, người chú và người anh em yêu quý của chúng tôi, Robert Carradine, đã qua đời. Trong một thế giới nhiễu nhương, Bobby (tên gọi thân mật của diễn viên - PV) luôn là ngọn hải đăng mang ánh sáng đến cho mọi người xung quanh. Chúng tôi muốn ghi nhận cuộc chiến kiên cường của Bobby trong gần hai thập kỷ chống chọi với chứng rối loạn lưỡng cực", đại diện gia đình thông báo.

Robert Carradine qua đời ở tuổi 71. Ảnh: FilmMagic.

Thông tin ngôi sao Lizzie McGuire qua đời khiến khán giả tiếc thương. Trước đó, ông được biết đến là thành viên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Năm 1972, Carradine ra mắt màn ảnh rộng trong bộ phim miền Tây The Cowboys của đạo diễn John Wayne, sau đó tiếp tục tham gia tác phẩm tội phạm kinh điển Mean Streets của Martin Scorsese năm 1973.

Ông còn xuất hiện trong phim chiến tranh Coming Home (1978) - tác phẩm từng được đề cử hạng mục Phim xuất sắc tại giải Oscar. Song, vai diễn đưa tên tuổi Carradine đến gần với khán giả màn bạc phải kể đến Lewis Skolnick trong Revenge of the Nerds (1984). Bộ phim thành công lớn, thu về 40 triệu USD phòng vé với kinh phí chỉ 6 triệu USD .

Tên tuổi tài tử tiếp tục lan xa sau vai Sam McGuire trong loạt phim truyền hình và bản điện ảnh Lizzie McGuire.

Carradine có một con chung với Susan Snyder là nữ diễn viên Ever Carradine. Sau đó, ông kết hôn với Edith Mani và có thêm hai người con là Marika và Ian. Carradine và Mani ly hôn sau 25 năm chung sống.