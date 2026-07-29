'Ông hoàng phòng vé' Hwang Jung Min bị tố ngoại tình

Khi bị một tài khoản tố ngoại tình, Hwang Jung Min phủ nhận. Nam diễn viên cho biết đã đâm kiện đối phương.

Ngày 29/7, tờ Ten Asia đưa tin mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản (tạm gọi là A) đã tự nhận có quan hệ tình cảm với Hwang Jung Min. A công bố nhật ký cuộc trò chuyện, ảnh tự chụp và bản ghi âm cuộc gọi được cho là với Hwang Jung Min. Việc này làm nghi vấn Hwang Jung Min ngoại tình xôn xao mạng xã hội.

Hwang Jung Min kết hôn với diễn viên nhạc kịch Kim Mi Hye năm 2004 và có một con trai. Trước nghi vấn ngoại tình, công ty quản lý của Hwang Jung Min tuyên bố A là nghi phạm trong một vụ án quấy rối. Người này đã liên tục quấy rối Hwang Jung Min.

Hwang Jung Min phủ nhận nghi vấn ngoại tình. Ảnh: Kmib.

Theo công ty, Hwang Jung Min đã khởi kiện hình sự đối với người này và tòa án đã 3 lần áp dụng các biện pháp tạm thời như cấm tiếp cận. Ngoài ra, người này cũng bị công nhận có hành vi vi phạm luật chống quấy rối và nhận lệnh xử phạt với mức phạt 3 triệu won.

Giữa những cáo buộc liên quan đến đời tư của nam diễn viên Hwang Jung Min, công ty đầu tư và phân phối cùng công ty sản xuất bộ phim Hope lên tiếng phản bác A. Hope có sự tham gia của Hwang Jung Min và đang chiếu rạp.

Cụ thể, Plus M Entertainment tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về vấn đề này. Vụ việc liên quan đến việc nam diễn viên Hwang Jung Min bị quấy rối và chúng tôi đã tiến hành các biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, về vấn đề này, A đang gây thiệt hại, cản trở hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng nội dung đã được chỉnh sửa một cách ác ý để gửi email cho cả hai công ty và các đối tác của Hope. Người này liên tục đăng tải các bài đăng trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ nam diễn viên và bộ phim".

Công ty cho biết Hope đang chiếu rạp nên vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phim. Công ty đang tích cực xem xét các biện pháp pháp lý và khẳng định có hành động quyết liệt để ngăn chặn thiệt hại.

Hwang Jung Min là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất ở Hàn Quốc, thậm chí được mệnh danh “ông hoàng phòng vé”. Anh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực nhạc kịch, sau đó tham gia bộ phim tình cảm lãng mạn You Are My Sunshine.

Hwang đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim ăn khách như The Unjust, Dancing Queen, New World, Ode to My Father, Veteran…