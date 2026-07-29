Diễn viên Jeon Seung Jae qua đời sau 2 năm hôn mê

Jeon Seung Jae bị đột quỵ do xuất huyết não vào 2024. Nam diễn viên hôn mê suốt 2 năm qua và vừa qua đời.

Herald Muse đưa tin ngày 29/7, Jeon Seung Jae qua đời sau thời gian chống chọi với chứng xuất huyết não. Nam diễn viên qua đời ở tuổi 47 sau 2 năm hôn mê.

Lễ viếng của nam diễn viên được tổ chức tại Phòng đặc biệt số 3, Nhà tang lễ Shillakwon Gyeonggi ở Suwon, tỉnh Gyeonggi. Lễ rước tang diễn ra lúc 6h ngày 31/7. Nơi an táng nam diễn viên là Nhà tưởng niệm Anseong Utopia.

Trước đó, nam diễn viên Min Ji Hyuk đã chia sẻ tin buồn về sự ra đi của Jeon Seung Jae trên kênh cá nhân. Nhiều diễn viên khác cũng bày tỏ sự đau buồn trước tin tức bi thảm này.

Diễn viên Jeon Seung Jae qua đời. Ảnh: News1.

Trước đó, vào 2024, Jeon Seung Jae bị đột quỵ do xuất huyết não khi đang chờ quay phim Chiến tranh Goryeo-Khitan của đài KBS2. Thời điểm đó, anh được đưa đến bệnh viện nhưng đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Thời điểm đó, các bạn diễn của Jeon Seung Jae là Park Ji Yeon và Seong Do Hyun đã gửi lời cầu nguyện tới nam diễn viên kèm theo tài khoản quyên góp. Họ chia sẻ: "Hãy gửi những lời cầu nguyện cho anh ấy để tiếp thêm sức mạnh. Sự chân thành nhỏ nhoi là cần thiết nhất lúc này, xin hãy chung tay giúp đỡ anh ấy".

Jeon Seung Jae sau đó chiến đấu với chứng xuất huyết não trong khoảng hai năm. Tuy nhiên, cuối cùng anh không tỉnh lại và qua đời.

Cố diễn viên Jeon Seung Jae ra mắt năm 2004 với bộ phim Taegukgi: The Brotherhood of War. Anh ấy đã xuất hiện trong các phim như The Masked Dalho, Sinkhole và The Great Battle.