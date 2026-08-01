Sắc vóc Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc

Cô cho biết: “TP.HCM là một nơi mà tôi rất tự hào vì là một đầu não kinh tế, nhưng bản thân mong muốn có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều bình dị nhất: Là nơi mà tôi lớn lên hàng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình. Đó là tất cả những điều mà tôi tự hào về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Và một điều mà tôi càng tự hào nhiều hơn nữa, đây là thành phố của những con người dám nghĩ, dám làm”, cô trả lời.