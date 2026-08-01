Sắc vóc Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 vừa kết thúc chặng đường dài với đêm chung kết diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Vòng cuối cùng của cuộc thi có sự góp mặt của 30 thí sinh. Cuối cùng Emoura Phạm giành vương miện hoa hậu và Ngô Bảo Ngọc trở thành Á hậu 1. Từ đầu cuộc thi, Ngô Bảo Ngọc đã là nhân tố tiềm năng, có kinh nghiệm.
Ngô Bảo Ngọc 31 tuổi, đã có kinh nghiệm chinh chiến cuộc thi nhan sắc. Cô lọt Top 10 chung cuộc và đạt giải phụ Người đẹp Biển ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô tiếp tục ghi danh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, sau đó lọt top 5 và giành một số giải phụ như Best Catwalk, Người đẹp biển, Đại sứ môi trường. Ở cuộc thi năm nay, Ngô Bảo Ngọc được đánh giá cao ở kỹ năng catwalk, thần thái tự tin. Bên cạnh đó, cô lọt top 6 Grand Fashion Award, top 10 Grand Talent Award và top 5 Best in Swimsuit.
Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 ở TP.HCM. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam.
Á hậu cao 1,75 m, sở hữu số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô hoạt động ở ngành giải trí với vai trò người mẫu. Cô cũng từng tham gia cuộc thi Supermodel Me tại Singapore. Ở chung kết và trả lời câu hỏi ứng xử: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?", á hậu có phần thi tương đối tốt.
Cô cho biết: “TP.HCM là một nơi mà tôi rất tự hào vì là một đầu não kinh tế, nhưng bản thân mong muốn có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều bình dị nhất: Là nơi mà tôi lớn lên hàng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình. Đó là tất cả những điều mà tôi tự hào về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Và một điều mà tôi càng tự hào nhiều hơn nữa, đây là thành phố của những con người dám nghĩ, dám làm”, cô trả lời.
Hình ảnh đời thường của á hậu. Cô theo đuổi phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Nàng hậu sở hữu làn da nâu và vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm.
Ngô Bảo Ngọc sở hữu hơn 170.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Theo BTC, với danh hiệu á hậu 1, cô cũng có cơ hội thi quốc tế.
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