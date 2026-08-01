Tô Dũng: ‘Tôi không muốn lợi dụng chuyện tình cảm’

Tô Dũng tâm sự anh và Minh Thu muốn được khán giả biết tới qua các vai diễn chứ không phải chuyện tình cảm. Do đó, anh không chia sẻ quá nhiều về đời tư.

Tô Dũng trở lại với phim truyền hình Mùa hè năm ấy, đảm nhận vai Khánh ở giai đoạn trưởng thành. Tác phẩm cũng đánh dấu lần đầu anh và bạn gái Minh Thu xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định điều anh muốn khán giả quan tâm vẫn là công việc, thay vì đời sống cá nhân.

Không muốn chuyện tình cảm trở thành "điểm nhấn"

Việc hai diễn viên cùng góp mặt trong một dự án khiến mối quan hệ của Tô Dũng và Minh Thu được chú ý. Dẫu vậy, anh cho biết cả hai luôn tách bạch giữa công việc và cuộc sống riêng.

Theo nam diễn viên, khi bước vào phim trường, anh và Minh Thu chỉ là hai đồng nghiệp cùng trao đổi với đạo diễn, để tìm cách thể hiện nhân vật tốt nhất. Chuyện tình cảm không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong quá trình làm nghề.

Tô Dũng thừa nhận anh vốn là người kín tiếng và chưa từng có ý định xây dựng hình ảnh bằng những câu chuyện riêng tư. Với anh, điều một diễn viên nên hướng tới là để khán giả nhớ đến thông qua những vai diễn đã thể hiện.

Tô Dũng hiện hẹn hò với diễn viên Minh Thu. Ảnh: FBNV.

"Tôi luôn mong khi nhắc đến Tô Dũng, khán giả nghĩ đến một diễn viên có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, chứ không phải nhớ đến những ồn ào hay câu chuyện bên lề", anh chia sẻ.

Nam diễn viên cũng cho rằng tình cảm là câu chuyện của hai người và không nên trở thành công cụ thu hút sự chú ý. Theo anh, nghệ sĩ cũng trải qua những cung bậc cảm xúc như bất kỳ ai: có hạnh phúc, có mâu thuẫn, có thể gắn bó hoặc chia tay. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc họ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng.

Vì vậy, thay vì chủ động chia sẻ đời tư, Tô Dũng lựa chọn giữ một khoảng cách nhất định. Anh tôn trọng tình cảm của khán giả nhưng không muốn đẩy câu chuyện yêu đương trở thành trọng tâm hình ảnh cá nhân.

“Tôi không muốn lợi dụng chuyện tình cảm bởi đây là vấn đề khá nhạy cảm. Có lúc vui nhưng cũng có lúc buồn. Chúng ta có thể yêu, chia tay, cũng có thể cãi vã. Với người bình thường, những chuyện đó không có gì đặc biệt. Nhưng khi là nghệ sĩ, chúng tôi ý thức việc có người quan tâm tới những chuyện đó. Tôi không thích tham gia vào chuyện của người khác nên cũng không muốn người khác tham gia quá nhiều vào chuyện của mình. Tôi biết điều đó rất khó khi là diễn viên và không thể nói mọi người đừng quan tâm nữa.

Tuy nhiên, thay vì nhìn điều đó theo hướng tiêu cực, tôi chọn cách hạn chế chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện riêng tư. Tôi muốn khi khán giả nhìn mình, họ nghĩ: ‘Tô Dũng là một diễn viên. Anh ấy có thể làm nghề, có thể đảm nhận vai diễn này, vai diễn kia’. Tôi muốn khẳng định bản thân bằng những vai diễn mình có”, diễn viên chia sẻ.

Tô Dũng cũng mong khán giả biết đến Minh Thu với tư cách một diễn viên độc lập, có năng lực và cơ hội phát triển riêng, thay vì luôn gắn tên cô với bạn trai.

“Có thể tôi hơi bảo thủ. Tôi muốn khán giả biết đến Tô Dũng và Minh Thu với tư cách diễn viên. Tôi muốn mọi người nhìn thấy cô ấy còn có thể phát triển ở đâu, làm tốt điều gì, khả năng ra sao thay vì cứ đặt hai người cạnh nhau. Tất nhiên, tôi không cho rằng việc các cặp đôi nghệ sĩ cùng xây dựng hình ảnh là sai. Mỗi người có một lựa chọn và quan điểm khác nhau. Riêng tôi, tôi xin phép giữ chuyện tình cảm cho riêng mình”, anh bày tỏ.

Tô Dũng thời gian qua được chú ý nhờ vai diễn trong Không thời gian. Ảnh: FBNV.

Nhìn nhận người yêu dưới góc độ đồng nghiệp, Tô Dũng đánh giá Minh Thu là người cầu tiến và luôn sẵn sàng học hỏi. Theo anh, vai diễn trong Mùa hè năm ấy đòi hỏi nhiều chuyển biến tâm lý khi nhân vật trải qua quãng thời gian dài trưởng thành, nên áp lực dành cho diễn viên không hề nhỏ.

Điều anh trân trọng ở Minh Thu cũng như nhiều đồng nghiệp trẻ là tinh thần sẵn sàng trao đổi trên phim trường. Khi gặp khó khăn, mọi người không ngần ngại đặt câu hỏi với đạo diễn hoặc bạn diễn để tìm cách xử lý phù hợp nhất.

Từ diễn viên quần chúng đến vai chính

Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ làm nghề, Tô Dũng cho biết Mùa hè năm ấy khiến anh nhiều lần nhớ về những ngày đầu bước chân vào nghề.

Trong một cảnh quay tại quán bar với đông diễn viên quần chúng, anh bất giác nhớ lại hình ảnh của chính mình cách đây khoảng 10 năm - khi cũng chỉ là một gương mặt đứng phía sau, không có thoại và gần như chưa ai biết đến.

Nhắc đến cột mốc đáng nhớ, nam diễn viên không quên bộ phim Mùi cỏ cháy. Khi ấy, anh mới là sinh viên năm hai và gần như chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Những yêu cầu về kỹ thuật trên trường quay từng khiến anh không ít lần căng thẳng.

Dẫu vậy, chính tác phẩm này đã mở ra nhiều cơ hội trong nghề, giúp anh sớm được tiếp cận những giải thưởng điện ảnh và có thêm động lực theo đuổi con đường diễn xuất.

Hiện tại, Tô Dũng song song hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam và tham gia các dự án truyền hình.

Sinh năm 1991, Tô Dũng cho biết đôi khi anh cảm thấy bản thân có suy nghĩ của một người lớn tuổi hơn nhiều so với tuổi thật.

Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ tích cực phát triển thương hiệu cá nhân, hoạt động trên mạng xã hội hoặc mở rộng sang các lĩnh vực khác, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho sân khấu và phim ảnh.

Nam diễn viên tự nhận mình còn khá khép kín và hiểu đây là điểm cần thay đổi để thích nghi với môi trường giải trí hiện nay. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất của anh vẫn là được làm nghề.

Nói về việc tham gia điện ảnh, Tô Dũng cho biết anh chưa bao giờ xem đây là thước đo giá trị của một diễn viên.

Theo quan điểm của anh, điện ảnh, truyền hình hay sân khấu đều là những hình thức nghệ thuật cùng hướng đến khán giả. Vì thế, việc phân biệt "diễn viên điện ảnh" hay "diễn viên truyền hình" không mang nhiều ý nghĩa nếu tác phẩm không đủ chất lượng hoặc không tạo được sự đồng cảm.

Nam diễn viên cho rằng điều khiến anh tự hào nhất không phải là xuất hiện ở loại hình nào, mà là còn được làm nghề và vẫn nhận được sự yêu thương, góp ý của khán giả sau mỗi vai diễn.

"Tôi chỉ mong mỗi nhân vật mới đều nhận được những góp ý chân thành để mình có thể tiến bộ hơn trên con đường diễn xuất", Tô Dũng bày tỏ.