Tân á hậu Miss Grand Vietnam vấp tranh cãi

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 Phan Lê Kim Ngọc từng thừa nhận xô xát với bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô bật khóc, nói đã trưởng thành và sẵn sàng đối diện sai lầm.

Trong thời gian Kim Ngọc tham gia Miss Grand Vietnam 2026, một đoạn video cũ của cô đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh được cho là Kim Ngọc có hành động túm tóc và xảy ra xô xát với một bạn học khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông tin này khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều ngay từ giai đoạn đầu của cuộc thi. Tại vòng sơ khảo, giám khảo Đoàn Thiên Ân trực tiếp đặt câu hỏi về sự việc.

“Sau khi em thi, chị đọc một vài thông tin xung quanh lúc em còn đi học. Khi đó, em có tác động vật lý bạn mình. Em có muốn nói gì với ban giám khảo và quý vị khán giả hay không?”, Thiên Ân đặt vấn đề.

Kim Ngọc bật khóc trong lúc phản hồi. Cô cho rằng đây là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, đồng thời thừa nhận những hành động trong quá khứ là sai.

Người đẹp chia sẻ khi xảy ra sự việc, cô học lớp 8-9 và chưa thể kiểm soát tốt hành vi. Tuy nhiên, Kim Ngọc khẳng định việc nhắc đến độ tuổi không nhằm bao che hay biện minh cho sai lầm.

“Tôi nói ra những điều này trên sân khấu Miss Grand Vietnam không phải để bao che cho những hành động của mình trong quá khứ. Tôi đến đây để nói rằng Kim Ngọc hôm nay đã trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt với những vấn đề của quá khứ”, cô cho biết.

Kim Ngọc cũng nói bản thân muốn chứng minh sự thay đổi theo hướng tích cực. Theo cô, một vấp ngã trong quá khứ không thể cản bước tương lai nếu người mắc lỗi nhận ra vấn đề và sẵn sàng thay đổi.

Tối 31/7, Phan Lê Kim Ngọc được xướng tên ở vị trí Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026. Kết quả này khiến câu chuyện trong quá khứ của cô tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội. Một số tài khoản mạng để lại bình luận phía dưới bức ảnh Kim Ngọc trên trang Miss Grand Vietnam.

Kim Ngọc trở thành á hậu 3. Ảnh: BTC.

Phan Lê Kim Ngọc sinh năm 2005, quê Cần Thơ. Trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô từng đăng quang Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ, giành danh hiệu Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô và có kinh nghiệm tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Năm 2024, Kim Ngọc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và dừng chân trong top 9. Tại Miss Grand Vietnam 2026, Kim Ngọc gây chú ý nhờ khả năng giao tiếp, kinh nghiệm trình diễn, tuy nhiên các phần thi ứng xử không quá ấn tượng.