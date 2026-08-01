'Nữ thần dao kéo đẹp nhất Hàn Quốc' gây ngỡ ngàng

Go Youn Jung thu hút chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026. Nữ diễn viên còn được vinh danh ở hai hạng mục trong đêm trao giải.

Theo Nate, tối 31/7, Go Youn Jung tham dự Blue Dragon Series Awards (Rồng Xanh) tại Paradise City Chroma, Incheon, Hàn Quốc. Nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế váy dạ hội màu xanh navy, kiểu dáng ôm sát, tôn vóc dáng. Hình ảnh của cô trên thảm đỏ nhanh chóng được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải.

TV Daily sử dụng tiêu đề “đẹp bất chấp mọi góc chụp” để mô tả diện mạo của Go Youn Jung tại sự kiện. Một số trang giải trí khác cũng gọi cô là “nữ thần thảm đỏ” và dành lời khen cho phong cách trang điểm, tạo hình thanh lịch của nữ diễn viên.

Go Youn Jung gây chú ý với tạo hình thanh lịch trên thảm đỏBlue Dragon Series Awards 2026. Ảnh: Daily TV.

Không chỉ gây chú ý về diện mạo, Go Youn Jung còn nhận giải Global Icon with LAVIEN Cosmetic. Giải thưởng được trao bởi nam diễn viên Nhật Bản Fukushi Sota, bạn diễn của cô trong series Can This Love Be Translated?.

Trên sân khấu, Go Youn Jung bày tỏ sự bất ngờ khi được xướng tên. Nữ diễn viên cho biết giải thưởng là sự động viên để cô tiếp tục làm việc chăm chỉ và mang đến những vai diễn tốt hơn trong thời gian tới.

Cũng trong đêm trao giải, Go Youn Jung được trao giải Ngôi sao được yêu thích, cùng Byeon Woo Seok, Yoo Jae Suk và Lee Soo Ji. Cô đồng thời góp mặt trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Can This Love Be Translated?. Tuy nhiên, chiến thắng ở hạng mục này thuộc về Shin Hye Sun với The Art of Sarah.

Ở các hạng mục quan trọng khác, Kim Go Eun giành giải cao nhất Daesang với You and everything else. The legend of kitchen soldier được vinh danh là Phim truyền hình xuất sắc, trong khi Better late than single thắng hạng mục Chương trình giải trí xuất sắc.

Blue Dragon Series Awards 2026 vinh danh nhiều nghệ sĩ và tác phẩm nổi bật trên nền tảng trực tuyến. Ảnh: Chosun.

Yoon Kyung Ho và Park Bo Kyung lần lượt nhận giải Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Hai giải diễn viên mới thuộc về Kim Jae Won của Yumi’s cells 3 và Jeon So Young với If wishes could kill. Ở mảng giải trí, Kim Sook và Kim Won Hun được trao giải Nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất.

Blue Dragon Series Awards được tổ chức nhằm tôn vinh các bộ phim, chương trình và nghệ sĩ hoạt động trên những nền tảng trực tuyến. Kết quả năm nay đánh dấu lần thứ hai Go Youn Jung được vinh danh tại giải thưởng, sau chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc với Moving vào năm 2024.