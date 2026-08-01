Phim Tôn Ngộ Không phải rút khỏi rạp

Bộ phim "Ngộ Không Đại Thánh" phải rời khỏi rạp sau 7 ngày ra mắt. Ngoài ra, còn có 6 tác phẩm khác cũng đột ngột hủy chiếu đang phá vỡ hệ sinh thái của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Trang QQ đưa tin bộ phim hoạt hình Ngộ Không Đại Thánh sau 7 ngày công chiếu chỉ thu về 160.000 NDT với hơn 4.000 khán giả tới rạp. Thành tích phim và danh tiếng dở đến mức khiến cả người trong ngành cũng không khỏi thở dài. Bởi Tôn Ngộ Không là biểu tượng văn hóa quốc dân, các tác phẩm điện ảnh trước đó đều thu về ít nhất hàng chục triệu NDT.

Phim không có suất chiếu vào các giờ cao điểm giữa trưa hoặc buổi tối. Chỉ có những suất chiếu vào thời điểm không thuận lợi như nửa đêm hoặc sáng sớm. Cuối cùng, đoàn phim phải ra thông báo rút khỏi rạp chiếu sớm vì không thể cạnh tranh với những tác phẩm đang gây chú ý cao như Bát tiên, Đội bóng nữ Thiếu Lâm hay Người Nhện: Khởi đầu mới. Vào ngày cuối Ngộ Không Đại Thánh chỉ bán được một vé xem phim.

Trước đó, loạt tác phẩm khác là Khi vì sao tỏa sáng, Tam Quốc phần 1: Tranh đoạt Lạc Dương, Bành Hồ hải chiến, Đại Thánh quật khởi, Tạm biệt Gohan, Chỉ đùa một chút... cũng phải đưa ra thông báo rút khỏi rạp chiếu với lý do tương tự. Phía nhà sản xuất luôn khẳng định bộ phim nhận được nhiều lời khen sau khi ra mắt, nhưng không gian thị trường hiện tại không còn đủ để những khán giả muốn xem có thể thoải mái đến rạp, ám chỉ bị tranh suất chiếu tới mức nhà sản xuất thiệt hại nặng nề, buộc phải chơi chiêu "đánh không lại thì bỏ chạy".

Có tới 7 tác phẩm phải rút lui sớm vì không thể cạnh tranh suất chiếu.

Tuy nhiên, theo phân tích của Beijing Daily việc nhiều bộ phim rút lịch chiếu đã ảnh hưởng lớn tới hệ sinh thái và tính cạnh tranh trong ngành điện ảnh, đồng thời cũng gây tác hại tiêu cực lên các phía thứ ba như nhà phân phối, rạp chiếu phim, nhà đầu tư.

Theo Beijing Daily, biện pháp đột ngột hủy công chiếu là cách cắt lỗ kịp thời sau khi thất bại trong cạnh tranh thương mại. Tuy nhiên, nhà sản xuất sẽ phải chịu tổn thất kinh tế không nhỏ.

Trước khi một bộ phim ra rạp luôn cần quá trình dài quảng bá từ video, hình ảnh trên các trang mạng tới việc nghệ sĩ sắp xếp lịch trình giao lưu tại rạp chiếu phim và nhiều hoạt động khác. Từ bỏ đợt chiếu đầu tiên đồng nghĩa với việc phát sinh thêm đợt chi phí mới.

Giới chuyên môn nhận định nhà sản xuất sử dụng chiêu "rút khỏi rạp, hoãn chiếu" chứ không hoàn toàn hủy quá trình ra mắt của phim.

Phim rút khỏi rạp giúp nhà sản xuất cắt lỗ sớm, nhưng để lại nhiều hậu quả cho nhà đầu tư, rạp chiếu.

Trên các trang MXH Trung Quốc, khán giả cũng nhận định những phim rút khỏi rạp chiếu đột ngột đều là những tác phẩm không đáng xem lại. Hành vi này đã gây nên sự thất vọng từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng họ không muốn xem những phim vừa chiếu đã rút rồi đổ lỗi cho bên khác chiếm suất chiếu.