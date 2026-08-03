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Giải trí

Quang Minh và vợ kém 37 tuổi chuyển về nhà mới

  • Thứ hai, 3/8/2026 22:20 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Quang Minh cùng bà xã Tăng Khánh Chi vừa chia sẻ về tổ ấm mới ở TP.HCM. Trước đó, nam nghệ sĩ đăng ảnh mừng sinh nhật vợ kém 37 tuổi.

Ngày 3/8, nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ video bà xã Tăng Khánh Chi làm lễ nhập trạch tại căn nhà mới ở TP.HCM. Qua hình ảnh, căn nhà có khoảng 4 tầng, mặt tiền rộng và mang phong cách hiện đại. Ban công kính, các mảng ốp gỗ cùng hệ thống cây xanh tạo cảm giác khang trang. Quang Minh quan niệm một căn nhà đẹp là căn nhà ấm cúng. Ở phần bình luận dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng đôi uyên ương có tổ ấm mới.

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Quang Minh cùng bà xã Tăng Khánh Chi có tổ ấm mới. Ảnh: @quangminh.

Trước đó một ngày, Quang Minh đăng ảnh Tăng Khánh Chi bên những thùng đồ chuyển nhà cùng lời nhắn "quà của vợ ngày sinh nhật đó". Trên trang cá nhân, Tăng Khánh Chi cũng bày tỏ: "Sinh nhật năm nay bận rộn quá , chỉ kịp ngồi lại với vài người thân thương. Cảm ơn đã vẫn bên cạnh nhau từ năm này sang năm khác. Cảm ơn vì thanh xuân chúng mình đã có nhau. Tuổi 30 rực rỡ và đáng nhớ".

Quang Minh và Tăng Khánh Chi bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2023, sau lần gặp gỡ tại một buổi tiệc của người quen. Thời gian đầu, cả hai giữ kín mối quan hệ, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện hoặc chuyến du lịch.

Cuối năm 2024, chuyện tình cảm của họ được công khai khi Tăng Khánh Chi sinh con trai tên Dustin. Cũng trong năm này, hai người đăng ký kết hôn để hoàn tất thủ tục pháp lý. Quang Minh cho biết cả hai không đặt nặng việc tổ chức đám cưới, thay vào đó ưu tiên chăm lo cuộc sống gia đình.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kém Quang Minh 37 tuổi. Cô có một con gái riêng trước khi đến với nam nghệ sĩ.

Khoảng cách tuổi tác từng khiến mối quan hệ của họ nhận ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, cả hai dần cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc chăm con, đi du lịch đến chuyển về tổ ấm mới. Quang Minh cho biết sự chu đáo và khả năng vun vén của Tăng Khánh Chi giúp anh tìm lại cảm giác bình yên trong cuộc sống.

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Minh An

Quang Minh TP.HCM giải trí nghệ sĩ nhà mới

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