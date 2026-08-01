Cuộc sống tại Mỹ của Duy Uyên 'Mắt Ngọc'

Duy Uyên đón tuổi 43, chia sẻ khoảnh khắc được chồng đón sau giờ làm. Cựu thành viên Mắt Ngọc hiện có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.

Mới đây, Duy Uyên chia sẻ những khoảnh khắc trong dịp sinh nhật tuổi 43 tại Mỹ. Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc cho biết đã lâu mới được chồng đón sau giờ làm. Nhân ngày đặc biệt, cả hai cùng dùng bữa tại một nhà hàng sushi bên bờ cảng, tận hưởng không gian riêng tư và lãng mạn.

Trong video, Duy Uyên diện trang phục màu đen, trang điểm nhẹ nhàng và liên tục nở nụ cười. “Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Bởi hôm nay là ngày đặc biệt, là sinh nhật của tôi. Hai đứa có hẹn tại một nhà hàng sushi rất đẹp bên bờ cảng, không gian rất lãng mạn. Cảm ơn ông xã vì một ngày sinh nhật thật vui”, cô chia sẻ.

Duy Uyên trẻ trung ở tuổi 43. Ảnh: @duyuyen.

Những năm gần đây, Duy Uyên vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống ở Mỹ qua mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh tập gym, đi làm, chăm sóc các con và những sinh hoạt thường ngày. Ở tuổi 43, cựu thành viên Mắt Ngọc nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách năng động.

Ngoài công việc, Duy Uyên dành phần lớn thời gian cho gia đình và những chuyến đi. Cô thường cùng chồng, hai con và gia đình bên nội khám phá nhiều địa điểm. Theo nữ ca sĩ, vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng cô thường đưa các con về Việt Nam hoặc du lịch tại một số quốc gia châu Á. Năm nay, cả nhà lựa chọn điểm đến gần hơn là Mexico.

Trước đó, trong thời gian ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Duy Uyên từng thử làm bánh để kiếm thêm thu nhập. Thời điểm đó, cô cho biết công việc chưa mang lại thu nhập đáng kể nhưng giúp những ngày ở nhà trở nên vui vẻ hơn.

Duy Uyên có cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ. Ảnh: @duyuyen.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ để có được cuộc sống hiện tại, cô từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mới sang Mỹ và phải bắt đầu lại từ đầu. Cô tạm dừng ca hát để học tiếng Anh, theo đuổi chương trình đào tạo kỹ thuật viên siêu âm rồi tốt nghiệp loại giỏi. Trong đời sống hôn nhân, cựu thành viên Mắt Ngọc cho rằng sự nhẫn nhịn, thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm giúp vợ chồng cô giữ được sự gắn bó.

Trước đó, năm 2010, cô bất ngờ kết hôn, sau đó định cư tại Mỹ cùng chồng. Ông xã Duy Uyên là giám đốc công ty dầu khí tại Mỹ. Đầu tháng 7/2014, vợ chồng cô chào đón con gái đầu lòng.

Giữa năm 2025, Duy Uyên từng chia sẻ hình ảnh trở về Việt Nam và hội ngộ các thành viên Mắt Ngọc sau 25 năm.

Mắt Ngọc được thành lập từ năm 1998 với các thành viên Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên. Nhóm nhạc nữ nổi tiếng khi biểu diễn các ca khúc như Vào đời, Nhớ ơn thầy cô, Lời nhắn nhủ dễ thương... Sau khi nhóm tan rã, mỗi ca sĩ lựa chọn một hướng đi riêng.