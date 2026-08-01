Tham vọng của con gái Beckham

Harper Beckham chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Harlo by Harper. Con gái út nhà Beckham đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Anh và Mỹ.

Harper Beckham, con gái út của David và Victoria Beckham, đang xúc tiến kế hoạch ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mang tên Harlo by Harper. Ê-kíp của cô đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Anh và Mỹ, cho thấy tham vọng đưa thương hiệu tiếp cận thị trường quốc tế.

Theo The Sun, đội ngũ của Harper đã gửi đơn đến Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ, đề nghị bảo hộ độc quyền tên Harlo by Harper tại thị trường này. Đại diện của cô cũng thực hiện thủ tục tương tự với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Anh.

Một nguồn tin cho biết Harper và đội ngũ phát triển thương hiệu đã dành thời gian lựa chọn tên. Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu hiện đã được hoàn tất, song thời điểm ra mắt chính thức vẫn chưa được ấn định.

“Dù chưa có ngày phát hành cụ thể, mục tiêu là bắt đầu giới thiệu thương hiệu vào một thời điểm trong năm tới. Victoria đã hướng dẫn và hỗ trợ Harper trong từng bước của dự án. Cả Victoria và David đều rất tự hào về con gái”, nguồn tin chia sẻ.

Con gái út của David và Victoria sẽ bắt đầu tung ra các sản phẩm của mình vào năm tới. Ảnh: WireImage, @Harper.

Danh mục đăng ký của Harlo by Harper tương đối rộng, bao gồm sản phẩm trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, nước hoa, kem chống nắng và son dưỡng. Hồ sơ còn đề cập đến một số sản phẩm làm sạch da, hỗ trợ điều trị mụn và hoạt động bán lẻ trực tuyến.

Theo truyền thông Anh, những sản phẩm đầu tiên có thể là sữa rửa mặt và kem dưỡng da, hướng tới nhóm khách hàng trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha. Công thức sản phẩm được cho là chịu ảnh hưởng từ xu hướng chăm sóc da Hàn Quốc.

Ý tưởng phát triển thương hiệu được cho là bắt nguồn từ trải nghiệm chăm sóc da của Harper. Victoria Beckham từng kể con gái sử dụng nhiều sản phẩm không phù hợp, khiến tình trạng da trở nên nghiêm trọng hơn và phải tìm đến bác sĩ da liễu. Sau đó, Harper trình bày với mẹ kế hoạch xây dựng một dòng sản phẩm dành cho những người trẻ gặp vấn đề tương tự.

Harper cũng được cho là đã tham gia giám sát buổi chụp hình đầu tiên cho thương hiệu vào tháng 3, với sự hỗ trợ của cha mẹ. Tuy nhiên, gia đình Beckham chưa trực tiếp công bố danh sách sản phẩm, giá bán hoặc thời điểm phát hành cụ thể.

Sinh năm 2011, Harper là con út trong bốn người con của David và Victoria Beckham. Harper thường xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện thời trang, đồng thời sớm thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực làm đẹp. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, Harlo by Harper sẽ đánh dấu bước đi kinh doanh riêng đầu tiên của Harper. .