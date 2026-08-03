Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada ngày càng mặn nồng

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bên nhau khoảng hơn một năm, tình cảm ngày càng gắn bó.

Theo Daily Mail, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp nghỉ dưỡng tại một bãi biển ở Saint-Tropez, miền Nam nước Pháp, hôm 30/7.

Nữ ca sĩ 41 tuổi diện áo tắm màu kem, kết hợp mũ bucket và kính mắt mèo. Cặp đôi dành phần lớn thời gian bên nhau, nắm tay và trao nụ hôn tình tứ. Thời điểm này cũng đánh dấu khoảng một năm hẹn hò của Katy Perry.

Katy Perry và Justin Trudeau tình tứ trong kỳ nghỉ tại Saint-Tropez, Pháp. Ảnh: @Backgird.

Katy Perry và Justin Trudeau lần đầu vướng tin hẹn hò vào tháng 7/2025. Đến tháng 12 cùng năm, cả hai chính thức công khai mối quan hệ trên Instagram. Trước đó, họ từng được nhìn thấy dùng bữa và xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện.

Tháng 6, cặp đôi lần đầu sánh bước trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Tribeca lần thứ 25. Hai người tham dự buổi công chiếu phim hòa nhạc Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. Tại sự kiện, Katy Perry công khai nói về chuyện tình cảm trong cuộc phỏng vấn với People. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy bản thân vững vàng hơn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

“Tôi đang yêu rất nhiều. Buổi biểu diễn đó diễn ra sau khi tôi gặp được tình yêu của đời mình. Nhờ vậy, tôi cảm thấy ổn định hơn, bởi bản thân có phần giống một cánh diều cầu vồng”, Perry chia sẻ.

Đầu năm nay, Xavier, con trai lớn của cựu Thủ tướng Canada, bày tỏ sự ủng hộ đối với mối quan hệ của cha. Xavier đang theo đuổi âm nhạc và cho biết Katy Perry thường góp ý cho những ca khúc anh thực hiện.

Cặp đôi công khai mối quan hệ cuối năm 2025, sau nhiều tháng vướng tin hẹn hò.

“Khi thực sự hài lòng với một bài hát, tôi sẽ gửi cho cô ấy. Cô ấy luôn sẵn lòng đưa ra lời khuyên hoặc nói cho tôi biết những điểm cần thay đổi”, Xavier nói trên podcast Can’t Be Censored.

Trước khi hẹn hò Justin Trudeau, Katy Perry có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với diễn viên Orlando Bloom. Hai người bắt đầu hẹn hò vào năm 2016, đính hôn dịp Valentine năm 2019 và có con gái Daisy.

Perry và Bloom xác nhận chia tay vào tháng 7/2025, sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng mối quan hệ. Đại diện của hai nghệ sĩ cho biết họ đã dần thay đổi mối quan hệ để tập trung vào việc cùng chăm sóc con gái.