Lâm Tâm Như gây chú ý

Nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thời trẻ. Lâm Tâm Như sở hữu ngoại hình nổi bật và nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

Theo China Press, trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đăng tải những hình ảnh thời thiếu nữ, nhân dịp cô trở lại Đạm Thủy. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đã lâu không gặp, Đạm Thủy. Đây chính là một phần ký ức của tuổi thanh xuân". Lâm Tâm Như cũng ghé lại ăn một quán cơm sườn tại đây, nơi gắn với nhiều kỷ niệm của cô thời trẻ.

Nữ diễn viên tiết lộ thời còn là nữ sinh cấp ba, cô đã nhận công việc làm người mẫu ảnh đầu tiên trong đời tại Đạm Thủy. Những trải nghiệm này sau đó giúp cô có những bước đi đầu tiên vào giới giải trí.

Ảnh thời trẻ của Lâm Tâm Như. Ảnh: Sina.

Trong loạt ảnh do nữ diễn viên đăng tải, cô diện những trang phục kín đáo như cadigan hay áo len và đội mũ nồi. Cô trang điểm đơn giản, chọn kiểu tóc ngắn và kết hợp thêm một số phụ kiện. Vẻ ngoài, thần thái nổi bật cùng nụ cười tươi tắn với má lúm đồng tiền giúp Lâm Tâm Như tỏa sáng trong mỗi khung hình.

Những hình ảnh thời trẻ của nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại lời khen cho nhan sắc của Lâm Tâm Như.

Hiện tại, ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn được nhận xét trẻ trung hơn so với tuổi thật. Nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu thân hình thon gọn. Truyền thông nhận xét vóc dáng của cô thậm chí còn săn chắc hơn thời trẻ.

Về việc giữ dáng, Lâm Tâm Như cho biết cô không còn theo đuổi thân hình quá gầy mà chú trọng sự săn chắc và cân bằng của cơ thể. Cô duy trì chế độ ăn "211", ăn sáng đầy đủ để hỗ trợ trao đổi chất, đồng thời tập luyện luân phiên với các bộ môn như tập tạ, pilates, yoga và boxing.

"Cách thư giãn tốt nhất của tôi là nằm yên, thả lỏng, tắt những tiếng ồn từ điện thoại, rồi đắm mình trong sách hoặc phim. Chỉ khi tâm trí thật sự được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, tôi mới có thể duy trì nguồn năng lượng bên ngoài không bị cạn kiệt", cô chia sẻ.